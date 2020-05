Nasveti, kako premagati tekaško utrujenost

Prvič

Med vadbo in med nastopi na rekreativnih tekih konec tedna. Vse vas boli, nikamor ne morete, zdi se, da stopicate na mestu, ne pa da prožite tekaške korake.O tem je na spletni strani www.livestrong.com pisala tudi, ki pravi, da je za tako utrujenost lahko veliko razlogov, od telesne utrujenosti zaradi teka pa do napačne hidracije in neprimerenga vnosa hrane v telo. Utrujenost je lahko tudi posledica naše mentalne izgorelosti, ki so lahko povsem nepovezani s športom.Če se naučimo prepoznati in nadzirati dejavnike, ki onemogočajo, da bi bili opremljeni z dovolj energije, potem se bomo lahko spravili iz neprijetnega občutka tekaške utrujenosti. Za nekatere, ki so (pre)globoko v teku, je tako stanje prav moreče in lahko vodi v slabo voljo in težave tudi v normalnem življenju.je predstavila nekaj tehnik, s katerimi boste lažje vztrajali pri teku tudi, ko vam bo hudo.Preverite samega sebe, kar med tekom, jasno. Ko postanete utrujeni, boste spustili glavo in namesto da bi tekli, boste začeli švedrati. Potrudite se, da je glava pokonci in da so ramena sproščena. Pristanite s korakom na peto, predem se bo vaš korak prevalil proti prstom.Med tekom pijte vodo ali športni napitek, tako se boste izognili dehidraciji . Pomanjkanje vode med vadbo lahko povzroči bolečine v mišicah, zmanjša energijo in povzroči krče.Osredotočite se na dihanje, da ne bo to kar nekaj. Uskladite, sinhronizirajte dihanje s tekaškim korakom in se spravite v ritem, kar vam bo pomagalo, da vas v teku gnalo naprej.Med tekom mislite na nekaj drugega, kot na tek, da se ne boste toliko posvečali utrujenosti. Računajte v glavi, premišljujte o veselih dogodkih, ki se bližajo, Tud poslušanje glasbe je lahko dobra zadeva, čeprav pri Poletu O2 o tem nimamo najboljšega mnenja, bolje je, po našem mnenju, seveda, prisluhniti sebi, ali pa zgolj razmišljati v miru in se zliti z naravo.Zaglejte se v točko v daljavi in tecite do nje. Ko ste blizu nje, poiščite naslednjo točko. Počnite to še naprej in se hrabrite, da pravzaprav ne tečete dolgega teka, pač pa več krajših.Upočasnite ritem, tecite počasneje. Kombinirajte tek in hojo. Tecite štiri minute in potem minuto hodite in si recite, da je to pač vaš današnji trening.