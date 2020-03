Natakarica se je uvrstila na olimpijski maraton

Naj se takoj popravim, vse olimpijske preizkušnje oziroma discipline so zelo zahtevne, vendar olimpijski maraton velja za »Zevsa« olimpijskih iger, kajne? Maratonci so le nekaj povsem drugega izmed vseh zbranih pod petimi krogi. Nič drugače ne bo niti na letošnjih v Tokiu.je 25-letna natakarica, ki si plačo popravlja tudi kot varuška in je doma v Atlanti. Je rekreativna tekačica, ki si je vstopnico za olimpijsko kandidaturo izborila na polmaratonu, ki ga je pretekla v decembru s časom 1:10:27, norma je bila 1 ura in 13 minut. Na kvalifikacijah za uvrstitev v olimpijsko reprezentanco je maratonsko razdaljo tekla prvič v življenju. Osvojila je drugo mesto in se uvrstila v reprezentanco Združenih držav Amerike. Dosegla je zavidljiv čas 2:27:31. Zaostala je samo za, na tretje mesto pa se je uvrstilaje bila vseskozi odlična amaterska tekačica, predvsem na pet- in desetkilometrskih razdaljah. S tekom se je resno ukvarjala samo v času študija na Univerzi Notre Dame v Indiani. Tudi zmagovala je v teh dveh disciplinah, vendar se z maratonom ni nikoli ukvarjala. Za osvojeno nagrado je prejela 65.000 dolarjev in vozovnico za Tokio.