Navdihujoče misli Kobeja Bryanta

Vse sem pripravljen storiti za zmago: sedeti na klopi in mahati z brisačo, podati vodo soigralcu ali pa zabiti zmagovalni koš.



Bolečina ti ne pove, kdaj naj bi nehal. Bolečina je droben glasek v tvoji glavi, ki te poskuša zadržati, ker ve, da se boš spremenil, če boš nadaljeval.



Vse negativne stvari – pritisk, izzivi – so možnosti za mojo rast in vzpon.



Moji starši so moja opora. Še vedno. To so edini navijači, ki me podpirajo, če dosežem nič ali pa štirideset točk.



Najpomembneje si je prizadevati, da ljudi navdihujemo, tako da tudi oni lahko postanejo uspešni v tem, kar si želijo početi.



Vsi dvomimo vase. Tega ne zanikajmo, vendar se tudi ne vdajmo dvomu, temveč ga sprejmimo.



Lepota blagoslova nadarjenosti je v tem, da se dvigneš in ustvariš čudovit trenutek.



V trenutku, ko se vdaš, prepustiš zmago drugemu.