Ne le zdrav, ampak poln duh v zdravem telesu

Šport in telesna vzgoja lahko prispevata k telesnemu in socialnemu zdravju prebivalstva, posledica pa so tudi materialne koristi za širšo skupnost, saj se znižujejo stroški zdravstvene oskrbe in povečujeta uspešnost in zadovoljstvo ljudi v službi. Foto: Shutterstock

Mens sana in corpore sano ... morda bi bilo grški rek pametneje razumeti kot poln duh v zdravem telesu? Foto: Jože Suhadolnik

Verjetno ste danes, ko ste nas dobili v roke, malo presenečeni, morda celo zmedeni: držite pred seboj Vikend ali Polet? Oboje!je najstarejša revijalna priloga v Delovi hiši, rojena 4. decembra 1992. Še vedno doseže največ bralcev obeh vodilnih časnikov v državi, bralcev osrednjega, nacionalnega dnevnikain sproščenihčasnika, kot ga še ni bilo in ki zna med vsemi časopisi pri nas najbolje ujeti duha ljudi, ki živijo zunaj mest in predstavljajo tisto pravo, prvinsko, prepričan sem, da tudi najboljšo. Tisto, ki bo preživela.Z združitvijo obeh edicij bo Polet prispel v več kot 200.000 rok; res je, da smo v mrzlem januarju prišli med vas precej shujšani, malo nas zebe, vendar smo prepričani, da si bomo kmalu nabrali toliko novih moči, da se bomo lahko pohvalili z nekoliko več telesne mase. Telo je en del zgodbe, tisto, čemur se reče duša, pa drug. In če v tega drugega spadajo volja, odločenost, pogum in znanje, potem lahko upamo, da je naša duša dovolj polna in da bo tisto, kar boste izluščili iz nje z njenim glasnikom, Poletom, za vas lahko koristno.Stvari bomo preprosto počeli tako, kot jih zadnjih dvajset let – za vas, drage bralke in bralci, in z mnogo najbolj kakovostnega znanja, kot ga premore naša domovina.Znanja je pri nas ogromno, upamo, da ga bomo znali posredovati tako, da boste imeli od njega kar največ koristi.Obogateli z njim žal ne boste – lahko pa se vam zgodi, da se boste skupaj z nami s pomočjo znojenja po pameti bolje počutili, da boste bolj zdravi in da bo iz te temeljne usklajenosti prišla tudi želja po novih spoznanjih ne le v športni rekreaciji, ampak tudi z drugih področij, se pravi še z one druge strani, ko govorimo o zdravem duhu v zdravem telesu.Mens sana in corpore sano ... morda bi bilo grški rek pametneje razumeti kot »poln duh v zdravem telesu?«Pravzaprav je vseeno, s katere strani se stavka lotimo, dejstvo je, če je zdravo telo sopomenka za športno dejavnost, da je šport lahko resnični združevalec v vedno bolj nepovezanem svetu. Šport je edinstvena človeška dejavnost in ima dolgo, pestro zgodovino tako v vzhodni kot zahodni kulturi in civilizaciji. V sodobni družbi dosega tako ljudi v razvitih državah kot one v državah v razvoju in v številnih pogledih izraža družbene vrednote, norme in spremembe v posameznih državah po vsem svetu.Pomemben je za izobraževanje, saj lahko olajša izobraževanje posameznikov in skupnosti, zlasti z vključevanjem telesne vzgoje v osnovne in srednje šole. Dokazano povečuje uspešnost učenja in povečuje veselje za obiskovanje šole, poleg tega pa dobesedno na dlani prinaša dragoceno priložnost za razvoj ponekod izumirajočih socialnih veščin, kot so spoštovanje, zaupanje in strpnost.Šport in telesna vzgoja lahko prispevata k telesnemu in socialnemu zdravju prebivalstva, posledica pa so tudi materialne koristi za širšo skupnost, saj se znižujejo stroški zdravstvene oskrbe in povečujeta uspešnost in zadovoljstvo ljudi v službi. Šport je lahko sel, ki prinaša za javno zdravje pomembna sporočila, kot so ukrepi za preprečevanje bolezni.S svojo priljubljenostjo zagotavlja sredstvo za spodbujanje enakosti spolov, vključevanje različnih ljudi v eno samo, strpno družbo in je gradnik boja proti rasizmu. Povečuje možnosti za vključenost žensk in deklet v šport, jim pomaga razvijati samozavest in ponuja dragoceno osnovo za spreminjanje stereotipov o spolih. Vključuje tudi ljudi z manj sreče, invalide, kar zagotavlja nujne, žal pa ne vedno samoumevne socialne, psihološke in fiziološke koristi.Šport kot univerzalni jezik lahko prestopa državne in geografske meje, spodbuja mir, strpnost in splošen razvoj družbe. Šport združuje ljudi z vsega sveta in ljudi z različnim družbenim, kulturnim in verskim »genskim zapisom«.Morda je to, kar smo – tudi sposojenega – zapisali, dovolj dober opis vsega, kar vsebuje vse manjkrat uporabljeni in vse večkrat preveč površno razumljeni rek o polnem duhu v zdravem telesu.Prepričan sem, da je vsebina tega rekla veliko pomembnejša, veliko bolj polna kot vsebina rekla, ki se tako rad uporablja v času, ko se bližajo olimpijske igre ali ko jih spremljamo. »Pomembno je sodelovati, ne zmagati.«Če je športna rekreacija del športa, potem bi si pri Poletu želeli, da jo vsi skupaj razumemo kot poln duh v zdravem telesu, in z veseljem pripnemo še misel o tem, da je sodelovanje veliko več kot zmaga. Ta drugi rek je sodobni šport v marsičem zadušil – v našem početju, športni rekreaciji, pa bi nam utegnil, potem ko razumemo pomen zdravega duha v zdravem telesu, prinesti mnoga spoznanja, ki gradijo vsakdan modrejši, močnejši v sodelovanju in lepši v dojemanju.Pri, ki danes med vas prihaja skupaj z bratom Vikendom, si želimo prav tega. To počnemo že dvajset let in zdi se nam, da naša naloga še zdaleč ni opravljena.Športna rekreacija je v tem našem malem, a vedno bolj nepovezanem svetu, ki je doma v zeleni piki sredi, iskrena združevalka.Pridružite se nam, več nas bo, različno mislečih, a z isto željo, lepše bo pri nas doma. Dobrodošli doma! V Poletu. In Vikendu.