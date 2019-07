Ne nasedite potegavščini s poceni prikolicami za kampiranje!

Fotografije so ukradli proizvajalcu Timberleaf.

S smešno akcijo so opeharili že ogromno ljudi.

Spletna stran je lično oblikovana, tekstovno zelo lepo podprta, saj so skoraj vsi teksti skopirani s spletne strani proizvajalca, ki res proizvaja take prikolice. Enako so storili tudi s fotografijami, ponujajo celo brezplačno dostavo, kjerkoli na svetu že ste. Vendar, priporočamo, da ostanete na "pametni strani" sveta, če je to le možno. Slišali smo, da so opeharili že nekaj Slovencev.Same fotografije prikolic, ki jih ponujajo, so ukradene proizvajalcu Timberleaf, samo logotip so izbrisali. Timberleaf prikolice res obstajajo in so visokega cenovnega razreda. Njihove cene segajo od deset do dvajset ali več tisoč evrov! Lažna spletna stran je bila registrirana letos januarja. Potegavščina, ki pritegne, če je ne prepoznaš, pa je oglas: Taka cena samo danes! 169 dolarjev, vendar samo danes!