Nedelja, goveja juha in Norčič

Iz roda v rod, skoki ob nedeljah

Televizija je med nedeljskim kosilom morala biti ugasnjena, radio pa je moral biti naravnan na prvem programu. Seveda, če mama ni vrtela Miroslava Iliča na grundingovem kasetofonu.Čifut je bosansko-turški izraz za prišleke. Verjetno gre za interni vaški izraz, ki ga je prvič javno, na radiju MM, še pred vojno izustil Robert Pešut. Voditelj oddaje ga je narobe razumel, in iz čifuta, je nastal čifur. Vsi čifuti v Sloveniji se niso dobro asimilirali v novi republiki.V glavnem so se na sever bivše skupne države prišli s trebuhom za kruhom, nekateri v prekomando, za tretji vzrok pa ne vem. Moj oče je govoril slovensko samo takrat, ko ni bil jezen in hud, drugače pa se je vedno trudil biti več Slovenca, kot je bil zmožen, mama gladko govori gorenjsko, saj je na tej strani Karavank že od svojega najlepšega ženskega leta. Midva z bratom sva rojena pod slovenskim nebom, kar je v tistih časih pomenilo, da si ali potencialni nogometaš ali odličen borec v vsaj eni borilni veščini.Izobrazba je bila pomembna zato, ker so Srbi in Bosanci veljali za lenuhe in manj inteligentne, Makedonci za pridne, Hrvati za pametne, Šiptarji za čudne, torej pomembna zato, da si se na najboljši način včlanil v slovensko bratovščino. In smo se učili, vedno, a nam je življenjska šola nekako hitreje šla v glavo kot pa tista pred tablo. Ampak smučanje, smučanje je bilo v naši družini privzeto z največjim veseljem. »Vrag naj me pocitra, če nisi ti prvi taspodnji, ki ima letno karto za Krvavec,« so sosedje pravili bratu, ki se je celo spogledoval z alpskim smučarskim klubom Triglav, vendar je bil tisti nogometni Triglav veliko bližje. Škoda.ne bi bil prvi čifur s kristalnim globusom, so velikokrat komentirali.Da ne gnjavim z uvodnikom. Smučarski skoki iz Planice še vedno v vseh bivših republikah skupne države, najde svoje mesto v športnih poročilih. Včasih so pravili: »Vsaka častin, ampak tile norci skakalci, so pravi smučarji. Alaljimvera!« Moj oče, pristaš boksa in nogometa smučarskih skokov, ni nikoli gledal kot šport, ampak kot cirkuško točko. Nikoli ni povezoval te norosti s treningom ali znanjem, samo z volumnom mošnjičkov med nogami.Vprašanje, ki je dobilo odgovor še preden je vprašani slišal vprašaj. Bogdan Norčič. Spet je oče pametoval, da ima čisto pravi priimek glede na svoje početje: Norc(čič). Tako nekako. V tistem času je tudi razvil teorijo, da Pankrti nikoli ne bi bili tako poslušani, če se ne bi imenovali Pankrti, kajti takrat je bilo prepovedano komu reči, da je pankrt (kar je med prostaki veljalo, da je kurbin sin) In še malo kasneje je razvil tezo, da Laibach nikoli ne bi bil tako popularen, če ne bi tako spominjalI na .. khm, khm, … ljubitelje moža s kratkimi brčicami pod nosom in prečko na glavi. Zanimivo. Še danes pravim, da se je v naši dnevni sobi rodil grafit: Volim Jureka, više od bureka! Mi smo bili res športna družina,je bil Jezus in Marija,pa Božiček.Mi je nismo imeli, imeli smo pa barvni filter pred črno-belo televizijo. To je bila balkanska pogruntavščina, milijon procentov, sigurno so se tega spomnila v IE Niš!?In tisto nedeljo smo srebali govejo juho in čez barvni filter gledali skoke. Zrezki in tenstan krompir so čakali v pečici. Bogdan Norčič se je odrinil. Letel je. Letel. In še letel. Letel. »Emumater, ta bo pristal na parkirišču,« je dregnil oče, preden je kačasto srknil nudelj v usta. In res, Norčič je po 181-metrih pristal na … parkirišču. Svetovni rekord! Svetovni rekord! Mislim, da je Marko Rožman vpil po televiziji, skoraj siguren sem, da je bil on komentator tiste tekme v Planici. Bogdan Norčič, je kot predskakalec skočil 181 metrov, kar je bilo do tedaj najdlje na svetu, vendar je z rokama podrsal po snegu in skok ni šel v zgodovino kot rekorden. Norčič se je takoj po doskoku jezil na ves svet.Najprej smo mislili, da je bil jezen samo nase, vendar se je kasneje izkazalo, da je bentil nad sodniki, ker mu niso skrajšali zaletišča. On je zahteval zaletišče nižje, poslali pa so ga dve zaletišči višje in Bogdan Norčič se je na poti na parkirišče ustrašil, pikiral na sneg in se ni mogel obdržati na nogah, ne da bi z rokavicama podrsal po snegu. Če bi ga spustili z želenega mesta, bi obstal na nogah, je pravil kasneje. Tako mi je povedala tudi njegova sestra Miša Norčič, ki je mnogo let kasneje bila učiteljica obeh mojih otrok v osnovni šoli Predoslje.»Hotel se je spustiti z enega zaletišča nižje, vendar so mu rekli, da mora iti dve zaletišči višje ali pa se ne sme spustiti po skakalnici. Spodaj je bil jezen zato, ker ni obveljala njegova beseda. Bilo je zelo visoko, ampak ni bilo tako zelo nevarno, kot je videti danes. Če bi priletel nižje, bi veliko lažje pristal, on pa je padel z višine. Je bil pa radius v primerjavi z današnjimi razmerami veliko večji.« Tako je nekoč razložil tudiOče je besno udaril po mizi, juha je šla čez rob, žlice so poskočile, tako kot mamina ramena, z bratom pa sva upala, da bo skok le priznan. Ni bil. »Tega brkota se spomnim, prvič sem ga videl skakati, ko si se ti rodil,« je vame pogledal oče, medtem ko se je hitel hvaliti, da je tega norca že videl. »Norčič, je res norc!« Od tiste nedelje in potem vse do današnjih nedelj, so bili skoki vedno na ekranu. Tudi takrat, ko je skakal »tavlažni«, Ulage oče ni maral, ne vem zakaj, ampakje bil pa ljubljenec.In toliko let kasneje še vedno gledamo skoke in se čudimo. »To ni šport, to je cirkuška točka,« otroka sta me že sita, žena pa sika, da, če ne bi bilo skakalcev, ne bi Slovenija nikoli imela najboljšega kolesarja na svetu. In potem razmišljam o ločitvi … Očeta ni več, Norčič, se je poslovil malo za njim. Ne vem, če bi v naši hiši bili skoki tako gledani, če ne bi bilo tistega skoka, davnega leta 1977.In danes, kamorkoli grem po bivši skupni državi, me najprej vprašajo, ali poznamin takoj za tem, če se spomnim Bogdana Norčiča. Vedno odgovorim, da s Križajem nikoli nisem smučal, sem pa šprical pouk, da mi ni bilo treba gledati prvega in drugega teka v šoli, da v šoli, ampak sem gledal in v miru grizel nohte doma, ker takrat smo že imeli barvno televizijo znamke Riz. In da, vedno odgovorim, da Norčiča nisem poznal, spoznal pa sem njegovo sestro, ampak preden sem jo spoznal, sem vedno odgovoril, da bi Norčič v cirkusu več zaslužil kot na smučkah … In ne vem, če je kdo zastopil štos.