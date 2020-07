FOTO:Nesorazmerna razvitost mišic: telo nam nekaj sporoča

Ko se pojavi neznana bolečina Preberite še:

Ko pokvarjamo sami sebe

Napredni trening moči: razširite svoje vadbene enote tako, da vključujejo koncentrične, nato ekscentrične napetosti. FOTO: Shutterstock

Trpeti z nasmehom, dokler pač gre?

Nasveti za aktivno, čuječo držo

Torej - kaj ob bolečinah stori večina ljudi? FOTO: Shutterstock

Nasveti za več vsakodnevne moči

Za izboljšanje koordinacije bi bilo bolje sistematično uporabljati nestabilno površino. FOTO: Shutterstock

Odkar je ugasnila vrhunska strokovna publikacija z imenom Vrhunski dosežek, ki jo je dolgo in predano urejal Janez Penca, upokojeni profesor angleškega jezika in primerjalne književnosti ter prevajalec, in nekdaj vrhunski atlet, se zdi, da resnično znanje prevečkrat preplavljajo članki, ki nimajo prave znanstvene vrednosti.Slovenski rekreativni šport je na dovolj visoki ravni, da bi ljubiteljski športniki morali vedeti, kaj se dogaja v njihovem telesu in glavi.Zato je dobro pogledati v znanje. Švicarji pri Datasport so objavili zapis iz knjige Medical Running,je svoj zapis začela z ugotovitvijo, da ima 80 odstotkov ljudi prebivalstva ima službeno mizo, kar lahko pomeni ure nepremičnega sedenja pred računalniškim zaslonom. K članku smo dodali smo tudi nekaj svojega znanja, zato, da je zapis bolj razumljiv.»Da bi odpravili zdravstvene in razpoloženjske težave", je zapisala, "ki se ob tem porajajo, ni dovolj opraviti krogec lahnega teka.« Žal.Tipične napačne drže so (vključno s tipičnimi poskusi, da bi jih razložili): glava je nekoliko predaleč naprej (To prihaja iz mojega računalnika), hrbet je upognjen (To imam po očetu), malo nekaj je medeničnega nesorazmerja (Terapevt mi je to na srečo spet uravnotežil), imamo težave z gležnji (To imam že od otroštva) ... O ja, tudi težave s koleni so: z njimi je nekaj tudi narobe ... Morda vam na splošno manjka gibljivosti, še posebej v bokih … Upognemo nogo ali trkamo na kolena … Veliko težav je na nogah, še posebej na zunanji strani.Veliko nas je, ki se glede težav samoocenjujemo, kot je bilo pravkar omenjeno, ali pa podobno. Sodobna medicina ve: vsako neravnovesje v telesu povzroči mišična neravnovesja, kar posledično negativno vpliva na položaj sklepov in kosti. In to je začaran krog.Ure negibnega sedenja pred računalnikom. To je res dober recept za občasne bolečine v vratu in hrbtu. Vaše telo postane lastnik malo bolečine tukaj z malo bolečine tam. Taka majhna nagajanja telesa se sprva pojavljajo sporadično, kasneje pa vsak dan - včasih več in včasih manj.O tem so v Poletu na kisiku in na naši spletni strani kar precej pisali, predvsem, velja si še enkrat prebrati zapisano o klinični somatiki, posebej o nesorazmernih in nerazumljenih gibih, in o dihanju. Njegovi zapisi so redek dar, rekreativec, ki si ga ne utrga, zamuja več kot bi si lahko mislil ... Pa nazaj k Švicarjem, ki vedo več kot le sestavino receptov za Riccolo, Milko in Gamsa.Torej - kaj ob bolečinah stori večina ljudi? Le nasmehnejo se in zdržijo! Iti skozi življenje z blagovno znamko "Nasmehni se in čim dlje zdrži" je zelo razširjena strategija, zlasti to velja za starejše generacije. In to niti ni tako slabo, bo rekel celo kakšen zdravnik.»Bolje je včasih malo potrpeti, kot pa da te farmacija napolni s svinjarijo, ki ti dolgoročno zelo škodi,« so iskrene besede vrhunskega slovenskega zdravnika in dobrega poznavalca športa in poškodb. Vendar pa obstaja nekaj boljšega, kot trpljenje z nasmehom na otrplih ustih! Smiselneje je razumeti in si znati razložiti svoje majhne bolečine in te predvsem bolečine razumeti kot dragocene signale, ki kot dobronamerna opozorila prihajajo iz našega telesa. To je tudi edini način za odkrivanje osnovnih mišičnih neravnovesij.Nekatere rešitve so zelo preproste in tudi pomagajo - ne takoj, vendar pa. Nobena stvar žal ne gre na bolje čez noč, razen dneva, saj to vemo...Nestabilna površina, na kateri sedimo: uporabite nestabilno površino, ki zahteva, da nadzirate gibanje telesa; s telesom lovite ravnotežje. Pravzaprav ravnovesje v telesu. Vendar, pozor: na taki površini ne smete predolgo sedeti!Raztegnite se v vseh smereh: premaknite roke, hrbet in noge, kot vam pač ustreza.Ne obremenjujte se: telo, ki ga poganja naš notranji instinkt, že samo dobro ve, kako. In to lahko počnete ko ležite, sedite ali stojite. Raztegnite se v vseh smereh in skušajte izkoristiti celoten obseg gibanja kot ga dopuščajo sklepi in telo na sploh. Tovrstno gibanje preprečuje skrajšanje mišic in napetost.Če se dobro poznate in ste ugotovili mišična neravnovesja v svojem telesu, jih lahko sistematično preprečite tako, da raztegnete skrajšane in napete mišice in okrepite šibke mišice. Tako enostavno, pa tako učinkovito!Potrebujemo moč, naše mišice potrebujejo moč, da se dobro počutimo in smo zdravi. Vendar morajo biti te moči deležne vse mišice, čim bolj proporcionalno. Nekaj primerov.Ravna os noge: preverite, kako stopate in polagate noge, ko hodite po stopnicah navzgor in navzdol ali med hojo pred ogledalom; kolena naj bodo vedno obrnjena proti stopalom.Trening moči za začetnike: trening moči vas okrepi za vsakodnevno življenje. Začnite z izometričnimi stabilizacijskimi vajami, najprej povečajte frekvenco, nato trajanje in šele na koncu povečajte tudi obremenitev.Izometrične vaje so kontrakcije določene mišice ali skupine mišic. Izometrična kontrakcija je krčenje mišice s povečanjem tonusa pri nespremenjeni dolžin. Med izometričnimi vajami torej mišica ne spreminja opazno dolžine in prizadeti sklep se ne premika. Izometrične vaje pomagajo ohranjati moč. Prav tako lahko krepijo moč, vendar pa ne zelo učinkovito.Napredni trening moči: razširite svoje vadbene enote tako, da vključujejo koncentrične, nato ekscentrične napetosti.Če laično razložimo: pri koncentričnem krčenju mišična napetost narašča, dokler se ne sreča oziroma ne zadane ob upor, nato pa ostane stabilna, ko se mišica skrajša. Med ekscentričnim krčenjem se mišica podaljša, ko postane upor večji od sile, ki jo mišica proizvede.Za izboljšanje koordinacije bi bilo bolje sistematično uporabljati nestabilno površino. Kolikor je mogoče, izvedite celotno zaporedje gibanja - s ciljem doseči kakovostno funkcionalno vadbo. Hitro izvajanje takih vaj pa je smiselno le za izkušene športnike.