Nespečnost navkljub vadbi ali pač zaradi nje

Z nespečnostjo prizadeti pacienti so običajno tako brez energije, da ne morejo niti pomisliti na vadbo. FOTO: Shutterstock

Približno četrtina ljudi v Švici trpi zaradi motenj spanja, so zapisali pri Datasport. Kakšen vpliv ima to na vadbo - in obratno?Vadba in spanec sta tesno povezana. Da bi telo v celoti izkoristilo vadbo, telo potrebuje spanec , da si opomore. In obratno, za naslednjo vadbo boste imeli dovolj energije le, če ste imeli dovolj spanja.Toda vsi ne začnejo zjutraj po spanju dneva osveženi in čili in komaj čakajo, da se poženejo v življenje., biologinja in specialistka za spanje centru za spalno terapijo KSM Bad Zurzach ocenjuje, da približno 20 odstotkov ljudi trpi za nespečnostjo (kar pomeni težave pri zaspanju, zaspanost po prebujanju ali zgodnje prebujanje). Skupno obstaja približno 80 vrst motenj spanja, ki so razdeljena v osem podkategorij.Izjemen vpliv motenj spanja na telesno in duševno zdravje ljudi postane razumljiv, če upoštevamo številne funkcije, ki jih znanstveniki pripisujejo spanju. Te funkcije še niso popolnoma razumljene in ne povsem razložene, vendar je jasno, da je telo ponoči vse prej kot neaktivno. Med spanjem se celice obnavljajo, imunski sistem se krepi, sproščajo se hormoni in nastajajo spomini.Na splošno fizično aktivni ljudje manj trpijo za motnjami spanja. Katharina Stingelin poudarja, da aktiven ne pomeni nujno, da se človek resno ukvarja s športom. Svoje paciente spodbuja k redni vadbi, ki jim pomaga pri urejanju motenj spanja, in ni pomembno, ali je to trdo tekaško tekmovanje ali samo hoja na svežem zraku. Pomembno je: »Če se ukvarjate s športom, se ga ne smete lotevati preblizu spanja. Šport zvečer je v redu, a telo potrebuje nekaj ur, da se umiri in da se zmanjša raven adrenalina po intenzivni vadbi.«Tiste telovadnice, ki so odprte 24 ur, so primerne za ljudi, ki sicer ne bi mogli priti v telovadnico (na primer zato, ker delajo v izmenah), vendar raziskovalka poudarja, da je treniranje mišic sredi noči za človeka nenaravno.Pri vrhunskih športnikih so motnje spanja lahko znak pretreniranosti. Tudi mentalni dejavniki imajo lahko svojo vlogo. Raziskava švicarskega zveznega urada za šport je pokazala, da je tretjina švicarskih športnikov na zimskih olimpijskih igrah 2014 v Sočiju imela težave pri zaspanju ali pa so bili zaspani tudi, ko so se zbudili in obratnoDovolj spanja je bistvenega pomena za doseganje vrhunskih športnih dosežkov, medtem ko je kronično pomanjkanje spanja ubijalec športnih zmogljivosti. Več kot polovica ljudi z motnjami spanja ima nizko raven energije in vitalnosti. Pomanjkanje spanja prav tako znatno poveča dovzetnost za poškodbe pri športu.Kot pravi Katharina Stingelin občasna noč slabega ali minimalnega spanca (na primer, če imate načete živce na predvečer tekmovanja) slabo vpliva na športne zmogljivosti. Toda dolgotrajne motnje spanja pomenijo, da športniki zelo težko trenirajo in tekmujejo.Z nespečnostjo prizadeti pacienti so običajno tako brez energije, da ne morejo niti pomisliti na vadbo. Težko je reči, koliko telesne vadbe zmore človek brez spanca, redko pa je, da kdo sploh ne spi. Pogosto se ljudje počutijo, kot da bi spali celo noč, vendar se običajno zmotijo.Kljub temu pa, če želite opraviti veliko količino telesne vadbe in imate težave s spanjem, vsekakor poskusite to rešiti še preden začnete znova razmišljati o intenzivnem treningu.