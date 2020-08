FOTO:Ni reklama za krokse niti antireklama, drugi in zadnji del

Ni reklama za krokse niti antireklama Preberite še prvi del:

Torej so se crocsi vrnili, posodobili, pomladili?

FOTO: Arhiv proizvajalca

FOTO: Arhiv proizvajalca

FOTO: Arhiv proizvajalca

FOTO: Arhiv proizvajalca

»Imam zelen par, z pradavnine, ki je okrašen z barvami, ko sem nekoč neprištevno sprejal staro pohištvo. Med vsemi svojimi stvarmi - če izzvzamem nekatere spomine – so kroksi najgrša stvar, kar jih premorem. Za razliko od spominov se jih ne želim znebiti.« Je za javnost povedalIn vendar svet se vrti na lepšo stran in crocsi ali po domače kroksi so preživeli, se celo polepšali in znova osvajajo naše noge s srčki vred. Da, moramo si priznati, da poletje ni poletje brez novih crocsov.»Obožujejo jih mladi po vsem svetu, ki prisegajo na ulično modo ter želijo izraziti svojo barvito osebnost, zato klasične Crocse nosijo tako z dnevnim, večernim in športnim videzom. Za vse, ki poleti prisegajo na natikače, pa so popolna izbira natikači Classic Crocs Slide, ki so izjemno trendi ter so na voljo v čudovitih barvah.« Nam je povedala, verjetno največja ljubiteljica in poznavalka te obutve pri nas.»Da, letos je spet novi trend oz. pika na i klasičnim modelom dodajo Jibbitz priponke, ki jih lahko vsak izbere po svojem okusu in tako popolnoma personalizira svojo najljubšo Crocs obutev. Jibbitz priponke so eden najbolj kul načinov samoizražanja, s katerimi lahko Crocse vsak naredi čisto svoje. Na voljo so v številnih simpatičnih različicah, ki ponujajo nekaj za vsakogar, od milenijcev s prefinjenim okusom, najstnikov, ki jih navdihujeta ulična moda in najnovejši digitalni trendi, do mladih, ki svoj prosti čas najraje preživljajo v naravi ali ob ogledovanju svetovnih znamenitosti.Z Jibbitz priponkami lahko tako vsak na svojih najljubših Crocsih vsakodnevno nosi tisto, kar ga dela edinstvenega!« Nam je že strokovno razložilain dodala, da si pač poletja brez njih ne zna predstavljati: »V teh vročih dneh so odlična izbira za številne priložnosti, tudi za počitnice ob morju, saj so izjemno praktični, počitniškemu videzu pa dodajo drznost in drugačnost.«