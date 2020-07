FOTO:Niti pasja vročina nam ne ustavi koles

Aklimatizirajte se

Primerna zaščita pred soncem

Zmočite se

Ne pretiravajte

Hidracija je med kolesarjenjem ključnega pomena, tako za naše zdravje kot tudi za učinkovitost pedaliranja. FOTO: Shutterstock

Hidracija

Ker je kolesarski dres že sam po sebi kratek, kaj manj kot to že ne moremo obleči. FOTO: Prostock Studio/shuttertock

Oblačila

Zagotovo drži, da tako kolesarjenje kot tudi izvajanje kakšnega drugega športa pri temperaturah nad 30 stopinj C ni vedno najpametnejša izbira.Pa vendar je s pravo mero pameti še vedno boljša od čepenja v zaprtih klimatiziranih prostorih ali pa od celodnevnega lenuharjenja v kakšni senci z neprestanim se pritoževanjem nad tem, kako je vroče.Kaj ne bo vroče, poletje je narejeno za to, da je vroče. In ne preostane nam drugega , kot da se temu prilagodimo.Kako se torej na kolesu spopasti s poletno vročino?Če se le da, se izogibaje klimatiziranim prostorom, saj stalne temperaturne spremembe s prijetno ohlajenih 25 stopinj C na vročih 35 stopinj pomenijo veliko obremenitev za vaše telo. Dovolite telesu, da se čim prej navadi na vročino. Na začetku se na kolo odpravite zgodaj zjutraj ali pozno popoldne, ko so temperature bolj prijetne. S takšno postopno klimatizacijo boste počasi laže prekolesarile kakšen kilometer tudi v tistih bolj vročih urah dneva.Ne pozabite, da so sončni žarki sicer prijetni, vendar tudi nevarni, predvsem v najbolj vročem delu dneva. Ker kolesarskega izleta ne moremo vedno načrtovati tako, da bi se povsem izognili temu nevarnemu časovnemu intervalu, je nujno, da se pred soncem zaščitite s kvalitetno sončno kremo z dovolj visokim zaščitnim faktorjem po vseh nepokritih predelih. Pod čelado je priporočljivo uporabiti kolesarsko pokrivalo, da pred močnimi sončnimi žarki zaščitite tudi glavo.Se sliši smešno? Pa ni. Če se med vožnjo polijete z vodo po vratu ali rokah, boste v trenutku začutiIle prijetno ohladitev po celem telesu. In ne bojte se, da boste izgledale premočene, v trenutku se boste posušile, prijeten občutek hladu v vašem telesu pa bo trajal še nekaj časa.Pri visokih temperaturah od svojega telesa ne morete pričakovati, da bo dal od sebe vse, česar ste navajene. Ker v vročini naše telo porabi del energije tudi za hlajenje, je priporočljivo, da ne pretiravate in preprosto uživate v poletju z lahkotnejšim pedaliranje. Poletja in visokih temperatur bo še prehitro konec in takrat boste na kolesu ponovno lahko preizkušale svoje zmogljivosti.Hidracija je med kolesarjenjem ključnega pomena, tako za naše zdravje kot tudi za učinkovitost pedaliranja. Zatorej pijte, ko se spomnite, tudi če se vam zdi, da niste žejne. Naše telo namreč do možgan pošlje signal o žeji in lakoti, ko je običajno že prepozno. Poleti s povečanim potenjem izgubljamo tekočino še hitreje in raziskave kažejo, da človek kljub temu zazna žejo šele, ko z izgubo tekočine izgubi že 1 – 2 % telesne teže. Takšna dehidracija lahko vodi do resnega zdravstvenega stanja s sončarico. Poleg tega je zaradi boljše abosrbcije tekočine bolje piti večkrat po malem kot liter tekočine naenkrat.Pomembno je tudi, da nadomestite s potom izgubljene elektrolite. V ta namen kombinirajte pravo razmerje športnih napitkov in vode ali pa si doma pripravite kakšen domač napitek bogat z elektroliti, kot je npr. Sladka limonada s ščepcem soli, ki vas bo za nameček še prijetno osvežila.Ker visoke temperature poleti naše napitke ali vodo v bidonih hitro pregrejejo, je priporočljivo uporabiti trik, ki bo obdržal pijačo na primerni temperaturi vsaj kakšno uro ali dve. Da ne boste pričele kolesarjenja s »čajem«, zamrznite čez noč dva do polovice napolnjena bidona, pred odhodom pa samo dotočite mrzlo vodo. Prav tako med vožnjo po potrebi zamenjajte postano vodo s svežo v kakšni obcestni gostilni ali na bencinski črpalki.Na žalost pa se je v takšni vročini med kolesarskimi postanki priporočljivo izogibati kavi in gaziranim pijačam, saj nas le-te še dodatno dehidrirajo.Ker je kolesarski dres že sam po sebi kratek, kaj manj kot to že ne moremo obleči. Kot zanimivost pa naj omenim, da je tudi pri 35 stopinjah priporočljivo pod kolesarsko majico obleči tanek osnovni sloj, po domače »švic majico«, čeprav se nam zdi, da poleti tega res ne potrebujemo. Kvalitetna aktivna majica bo namreč vpijala vaš pot in odvajala vlago z vašega pregretega telesa, poletni vetrič pa bo poskrbel, da bo ta vlaga med vožnjo izhlapevala, kar vas bo prijetno hladilo. Si želite še kaj lepšega?Na koncu naj poudarim, da se vsak organizem odziva na vročinske razmere drugače, zato poslušajte svoje telo. Kolesarke, ki lažje prenašate vročino, ob upoštevanju zgornjih nasvetov s poletnim kolesarjenjem ne bi smele imeti težav. Tiste, ki pa ste vseeno bolj občutljive, pa se strogo držite jutranjih ali večernih skokov na kolo, ob tem pa seveda ne pozabite na zadostno hidracijo.