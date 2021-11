Nizozemke in Belgijci razred zase

Nizozemke spet nepremagljive. Vse tri stopničke so bile njihove. In ne samo to, zasedle so mesta od prvega do devetega, le na deseto mesto se je vrinila Američanka Clara Honsinger.

Tokrat je bila najboljša Annamarie Worst. V predzadnjem krogu je napadla in v cilj prišla sama z nekaj sekundno prednostjo. Proga v Koksijdu je na obali Severnega morja, mivka je na tej progi največja ovira. Že po prvem krogu, tako, kot smo vajeni, je prišlo do močne selekcije. Sedem kolesark je ostalo spredaj, ostale so lahko samo nemo opazovale časovno razliko, ki je rasla iz kroga v krog. Že od samega začetka se je videlo, da je Worstova najbolje razpoložena. Nekajkrat je z napadi poskušala zmagovalka na tej progi iz leta 2018 Denise Betsema, a zaman.

Med moškimi četrtič Eli Izerbyt

Eli Iserbyt je letos poglavje zase. Letos je zmagal že enajstkrat. V svetovnem pokalu štirikrat. Pred moško dirko je začelo še močneje deževati, okrepil se je veter, kar je še dodatno otežilo že tako težko progo. Boj med moškimi je bil silovit, osem kolesarjev je ostalo spredaj že po prvem krogu. Najmočnejši je bil spet Toon Aerts, vendar, je zaradi dveh velikih napak spet moral priznati poraz. Zato pa je bil Eli toliko bolj spreten in močan na odsekih z mivko. V predzadnjem krogu je šel na vso moč in ostal sam v ospredju.

Prvih devet je Nizozemk

1. Annemarie Worst (Niz) 777, 0:46:31

​2. Denise Betsema (Niz) Pauwels Sauzen-Bingoal, 0:00:17

3. Lucinda Brand (Niz) Baloise Trek Lions, 0:00:37

4. Shirin van Anrooij (Niz) Baloise Trek Lions, 0:00:49

5. Ceylin del Carmen Alvarado (Niz) Alpecin-Fenix, 0:01:10

6. Fem Van Empel (Niz) Pauwels Sauzen-Bingoal, 0:01:26

7. Puck Pieterse (Niz) Alpecin-Fenix, 0:01:54

8. Inge van der Heijden (Niz) 777, 0:02:11

9. Yara Kastelijn (Niz) Iko-Crelan, 0:02:22

10. Clara Honsinger (ZDA) Cannondale-Cyclocrossworld, 0:02:30

Annemarie Worst (Niz) 777, njena prva zmaga po več kot enem letu. FOTO: Arhiv Cor Vos/Cyclingtips

Prevlada Belgijcev

1. Eli Iserbyt (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal, 0:57:00

2. Laurens Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal, 0:00:04

3. Toon Aerts (Bel) Baloise Trek Lions, 0:00:07

4. Quinten Hermans (Bel) Tormans - Circus Cyclo Cross Team, 0:00:14

5. Lars van der Haar (Niz) Baloise Trek Lions, 0:00:17

6. Corne van Kessel (Niz) Tormans - Circus Cyclo Cross Team, 0:00:54

7. Vincent Baestaens (Bel) CX Team Deschacht - Group Hens - Maes Containers, 0:01:05

8. Daan Soete (Bel) CX Team Deschacht - Group Hens - Maes Containers, 0:01:06

9. Mees Hendrikx (Niz) Iko – Crelan, 0:01:18

10 .Niels Vandeputte (Bel) Alpecin – Fenix, 0:01:32