Noč v tednu, ko najslabše spimo

Tisti, ki trdijo, da vsako no spijo dobro so srečni ljudje. Spanec je več kot samo počitek.

Nekateri ljudje pa imamo s spanjem težave. cele noči se premetavamo, zjutraj pa ugotavljamo zakaj se nam to dogaja. Da, spanec je več kot samo počitek. To je čas, v katerem se telo obnavlja, utrjuje spomine in kopiči energijo.

Čeprav se v času spanja ne zavedamo svoje okolice, v telesu potekajo številni procesi, ki so nujni za normalno delovanje človeka. V povprečju prespimo od 6 do 9 ur na noč, kar pomeni približno tretjino svojega življenja. Tako razlagajo na spletni strani Health, strani, ki jo zelo radi beremo.

V času spanja gremo skozi štiri ali pet ciklov spanja, od katerih vsak traja približno devetdeset minut. Vsak cikel je razdeljen na naslednje faze:

1. dremavost

To je čas prehoda iz budnega stanja v spanje. Možganski valovi in mišična dejavnost se začnejo upočasnjevati, značilni pa so tudi nenandni mišični krči ali občutek padanja.

2. obdobje rahlega spanca

V tej fazi se očesno gibanje ustavi, možganski valovi pa se upočasnijo. Srčni utrip se upočasni in telesna temperatura se zniža.

3. in 4. obdobje globjega oziroma valovitega spanca

V tej fazi krvi pritisk pade, dihanje se upočasni in telesna temperatura se še bolj zniža. To je faza globokega in krepčilnega spanca. Primanjkljaj te faze spanja povzroči zaspanost sledeči dan.

5.spanje REM

To je dejavna faza spanja, za katero je značilna intenzivna možganska aktivnost. Možganski valovi so hitri in neusklajeni, dihanje postane hitrejše in plitko, srčni utrip se pospeši in krvni pritisk naraste. To je faza, v kateri se pojavlja največ sanj.

Verjeli ali ne, obstaja dan v tednu, ko se skoraj večini ljudi ne uspe dobro naspati, in prepričani smo, da boste presenečeni, ko boste izvedeli, kateri dan oziroma noč je to.

Ljudje namreč po raziskavi najslabše spimo ob nedeljah. Kar 46 odstotkov vprašanih je ta dan izbralo za tistega, ko imajo največ težav s spanjem.

Na drugem mestu je ponedeljek, ki ga je 17 odstotkov vprašanih označilo kot dan, ko imajo največkrat nespečnost. Četrtek prejel najmanj glasov, le 3 odstotke, kar pomeni, da največ možnosti, da se boste po prespani noči v petek zbudili spočiti.

Strokovnjaki so rezultate ankete pojasnili z naslednjimi razlogi. Po njihovem mnenju veliko ljudi ob koncu tedna spremeni vzorce spanja, kar pomeni, da gredo verjetno kasneje spat in se morda pozneje zbudijo. Ko pa gredo v nedeljo zvečer spat ob običajni uri, ker jih naslednje jutro čakajo obveznosti, pogosto preprosto niso utrujeni. Strokovnjaki za nespečnost izpostavljajo še dva možna razloga: alkohol in zaskrbljenost. Na spanec negativno vpliva prekomerno uživanje alkohola ob koncih tedna, pa tudi živčnost zaradi novega delovnega tedna.