FOTO:Nova kolesarska tura je Brko tura

Kako poteka doživetje:

Poleg mestnega kolesarjenja je zdaj popularno tudi raziskovalno mestno kolesarjenje. Da, s kolesom ne raziskujemo samo asfaltne in makadamske žile, ki peljejo daleč od mestnega vrveža, temveč tudi samo mestno jedro. Ljubljana je kolesarsko mesto in zadnja ideja, ki prihaja iz Slovenske turistične organizacije, je Brko tura.so bili vsak po svoje drzni in brkati. Kot véliki umetniki so za vedno zaznamovali Ljubljano in Slovenijo. Spoznajte njihovo ustvarjalno moč, skrivnosti mesta in posebnosti slovenskega značaja.Gre za potovanje skozi čas, v katerem se iz turistov spremenite v raziskovalne kolesarje Namen te unikatne ture je, da spoznate velike slovenske brkače - arhitekta, pisatelja in slikarja - ki imajo ključ do skrivnosti Ljubljane in ki so Slovence zaznamovali kot narod.S tem kolesarjenjem boste odkrili drugačen obraz prestolnice skozi kulturo in vsakdanje življenje treh velikih brkatih umetnikov. Spoznali boste zgodbe njihovih hiš in vrtov. Raziskovali retro brivnico in vstopili v delovno sobo vizionarskega arhitektaObiskali boste Narodno galerijo s slikamiin vstopili v stoletno gostilno pisateljske zvezde in ljubljenca žensksredi krajinskega parka glavnega mesta. Brko tura je prejela naziv za najboljšo kolesarsko turo v Evropi 2018 s strani easyJet Traveller Magazina.Srečanje z brkatim vodnikom in izposoja koles na Krekovem trgu 10, STIC. Ogled največjih mojstrovin arhitekta Jožeta Plečnika v središču mesta (Narodna knjižnica, umetniško dvorišče Križank). Obisk retro brivnice, ki vas popelje v zgodovino in umetnost oblikovanja brk v Ljubljani.S kolesi se popeljemo med podeželskimi hišami in vrtovi Ljubljane, skozi Krakovo, kjer se je rodil slikar Rihard Jakopič. Obisk Plečnikove hiše, kjer ujamemo košček njegove inspiracije. Vožnja mimo rimskega obzidja, nacionalnega hrama kulture in vse do Narodne galerije, kjer vas čaka pozdrav slikarja Riharda Jakopiča in ogled njegovih del.Kolesarjenje do hriba, kjer boste spoznali zgodbo o hrepenenju Slovencev, ki se enostavno moramo podati na hrib. Ogled Rožnika, kjer je pisatelj Ivan Cankar zvezdniško preživel najboljša leta svojega življenja.Peš hoja na vrh kultnega hriba Rožnik, kjer si ogledate pisateljevo spominsko sobo in ste za trud nagrajeni s koščkom tradicionalne potice in skodelico kave, ki jo pozna vsak slovenski otrok.Povsem prenovljeni se za finale s kolesi spustite do razgleda na znamenito promenado v Parku Tivoli. Tu v starem avstro-ogrskem dvorcu vstopite v zakulisje Mednarodnega grafičnega likovnega centra in obiščete grafični atelje, kjer vas čaka presenečenje brkatih velikanov. Zaključek ture in prihod s kolesi na Krekov trg 10.Urnik: ob petkih od aprila do septembra (v primeru dežja odpade).Trajanje: 3,5 ure.Izhodišče: STIC, Krekov trg 10, Ljubljana.Tura je plačljiva in vključuje: licenciranega vodnika in animatorja, izposojo koles, obisk Križank, vstop v Plečnikovo hišo, retro brivnico, Narodno galerijo, Cankarjevo sobo na Rožniku in Mednarodni grafični likovni center, degustacijo slovenske potice, kave ali čaja, spominek presenečenja.