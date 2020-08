Nova krožna pohodniška pot Lom je moj dom

Karnijska visoka pot Preberite še:

Pot postreže s slikovitimi razgledi. FOTO: Špela Kuralt

Nova krožna pot Lom je moj dom je dolga približno 12 km, ob njej pa je s tablami označenih 13 točk, ki opisujejo znamenitosti, značilnosti in zgodovino Loma.Table ob poti so v slovenščini in angleščini, oblikovane pa so tudi zloženke v 4 jezikih, ki Lom predstavljajo turistom, ki prihajajo v Dolino Soče. Zloženke so na voljo v TIC Tolmin.Pot postreže s slikovitimi razgledi. Na majhni vzpetinici sredi Kanalskega Loma obiskovalce pozdravlja cerkevNad Kanalskim Lomom lahko proti jugozahodu občudujemo greben Kolovrata in v jasnem vremenu tudi italijanske Dolomite. Z grebena, ki se razteza od Širokega do Velikega vrha in dalje proti lokovškim hribom, pogled seže od Kolovrata, prek Kanina in Bohinjsko-tolminskih gora, do Porezna in ostalih Idrijsko-cerkljanskih vrhov; od blizu si jih na razgledni točki Široko lahko ogledamo tudi skozi objektiv daljnogleda.Veliki vrh kot 11. točka. Prva svetovna vojna in soška fronta sta tudi v teh krajih pustili svoj pečat. V bližini Loma so potekali hudi boji v 11. bitki. Z Velikega vrha, najvišjega vrha Banjške planote, je bil dober razgled na položaje na fronti. Še danes je v bližini ohranjen opazovalni položaj s kaverno ...