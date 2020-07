FOTO:Novi ženski rekord teka na Triglav

Postala bom specialkarka Preberite še:

Ana je 17 kilometrov dolgo preizkušnjo na najvišjo slovensko goro in nazaj do izhodiščne točke opravila v 2-urah in 52- minutah ter izboljšala svoj rekord, ki ga je dosegla pred tremi leti. Primorka je traso tedaj premagala v 3-urah in 13- minutah.iz Dobravelj pri Ajdovščini se je glede na slab začetek letošnje sezone gorskega teka, saj zaradi epidemije koronavirusa, letos ni bilo še nobene načrtovane tekme, odločila, da se preizkusi sama s seboj in postavi nov ženski rekord teka na Triglav. Svoj prejšnji rekord je popravila za kar 21 minut.Čas za vzpon na Triglav po tej poti je po podatkih Planinske zveze Slovenije 6 ur. Ana je v 17-kilometrih morala premagati 1934 višinskih metrov.Oglejte si video njenega podviga: