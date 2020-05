Novo ime, nova energija in ponudba

Kaj je Sport Vision?

Popusti ob odprtju

FOTO: Sport Vision

V nakupovalnem središču Europark Maribor je v ponedeljek, 18. maja, svoja vrata znova odprla tudi prodajalna Tomas Sport. To pa je le ena od novosti. Prodajalna Tomas Sport je v skladu s svojo novo vizijo spremenila tudi napis nad vrati prodajalne, in sicer bodo obiskovalci ob obisku opazili, da se sedaj imenuje Sport Vision.Tomas Sport se je priključil veliki mednarodni verigi športnih prodajaln Sport Vision, ki je prisotna že v vseh državah Balkana. S tem pa je pridobil priložnost, da razširi svojo ponudbo in vključi dodatne blagovne znamke, kot so Ellesse, Umbro in The North Face.V prodajalni Sport Vision se lahko obiskovalci največjega nakupovalnega središča severovzhodne Slovenije odslej razvajajo na še višjem nivoju in izbirajo med pestro ponudbo visoko kakovostnih izdelkov obstoječih in novih priznanih vodilnih športnih znamk, kot so Adidas, Nike, Salomon, Reebok, Under Armour, New Balance, Asics, Mizuno, Icepeak, Crocs, Fila, Helly Hansen in veliko drugih. Ponudba je razdeljena na štiri tematske razrede, in sicer na športne rekvizite in dodatke, čevlje in sandale ter tekstil in športno obutev. V prodajalni Sport Vision lahko vsak najde športno opremo za svoj okus.Vsi zvesti kupci Tomas Sporta dobijo popust na vse artikle. Ob tem so v prodajalni Sport Vision v Europarku izbrali več kot 500 najboljših artiklov iz različnih segmentov (tek, košarka, trening, nogomet, pohodništvo in prosti čas), ki jih lahko obiskovalci v času otvoritve, od 18. do 25. maja, nakupujejo ceneje.