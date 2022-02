Novost med športnimi modrčki

Z namenom, da reši ta izziv, je adidas preučil gibanje ženskih prsi med različnimi aktivnostmi in oblikoval inovativno kolekcijo športnih modrčkov. Ta prinaša popoln modrček za vsako žensko, saj so modeli prilagojeni raznolikim oblikam prsi in različnim vrstam vadbe.

Priljubljena znamka adidas je v sodelovanju z vodilnim inštitutom za biomehaniko prsi in zdravje dojk iz britanske univerze Portsmouth razvila nove udobne športne modrčke. Primerna podpora prsi med vadbo je namreč ključnega pomena, škodljivi učinki nošenja napačnega modrčka pa so mnogo žensk pripeljali do hujših težav, kar lahko negativno vpliva na udejstvovanje žensk v športu.

Brez ustrezne podpore se na primer prsi med zvezdnim skokom (ang. jumping jack) premaknejo tudi do 19 centimetrov, med tekom pa lahko doživljajo enako silo kot voznik Formule 1 med vožnjo.

Nova adidasova kolekcija je ustvarjena iz naravnih materialov, ki zagotavljajo dodatno prileganje, zmanjšujejo drgnjenje, izdatno hladijo kožo in poskrbijo za zračnost.

Modrčki imajo različno močno podporo glede na priložnost nošnje – v kolekciji tako najdemo mehke baletno navdahnjene modele za vsakodnevno rabo, ki omogočajo pravo udobje, hkrati pa zagotavljajo popolno podporo ter se prilagajajo gibanju prsnega predela.

Modrčki za visoko intenzivne športe nudijo kar največ podpore. FOTO: Magda Wosinska

Študije so pokazale, da več kot 90 odstotkov žensk nosi športni modrček napačne velikosti. FOTO: Arhiv proizvajalca /Adidas

Za jogo, pilates in druge nizke do srednje intenzivne vadbe so primernejši višji modrčki, ki pokrivajo večji del prsnega koša, lahkotna tkanina pa omogoča sproščeno gibanje. Modrčki za visoko intenzivne športe in tek pa so zasnovani tako, da nudijo kar največ podpore. Različni modeli so na voljo v razširjenem spektru velikosti, da bi lahko čim več žensk v aktivnostih uživalo povsem brez zadržkov. Ozaveščanju o pomenu pravilne izbire modrčka so se pridružile tudi številne znane Slovenke.