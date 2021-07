Nujnost: vsakodnevno tehtanje

Da lahko sledim svojemu napredku, se moram vsak dan tehtati

Začetek našega ukvarjanja s tekom ali kateremkoli športu, mora biti spoznavanje naših zmogljivosti in telesa, torej smo povsem čisti in na začetku znamo eno nogo v skoku postavljati pred drugo in obratno. Torej znamo teči in nismo zasičeni z vsemi mogočimi informacijami, ki krožijo v športno-rekreativnem svetu.Ker je veliko takšnih, ki pretečejo 100 kilometrov v življenju in mislijo, da so poklicani na ta svet, da nam solijo pamet kaj je dobro za naše telo in kaj ne. Podobno je pri dietah. Ena sama dieta ne more isto vplivati na vse ljudi, zato je najbolj pomembno, da poslušate svoje telo. Tudi pri teku.Še več, napačne informacije in napotki vas lahko zaustavijo na poti, da postanete dober tekač.Ogromno tekačev porabi veliko energije (fizične in psihične) zaradi tega mita. Nekateri pričakujejo, da bodo prišli v formo in ob tem izgubili nekaj odvečnih kilogramov. Večina pa jih je razočaranih, ko stopijo na tehtnico in je številka na zaslonu višja, kot je bila prej. Od tistega trenutka dalje se v glavi odvija bitka. Se vam sploh še splača? Zakaj bi tekel, če sem še pridobil kilograme. Sem tekel prepočasi? Nisem delal dovolj za moč? Sem tekel premalo?Že ob pogovoru s kakšnih profesionalnim tekačem ali zdravnikom vam lahko odpre oči, saj morate poznati koncept pridobivanja mišične mase in zato je povsem normalno, da pridobite nekaj malega teže, ko začenjate z novo tekaško rutino. Svoj uspeh in napredek zato merite v tempu, kilometrih in hitrosti ter po tem, kako na vas stojijo obleke. Ne bodite naivni in preprosto tecite!