FOTO:Občina z najlepšim in najtežjim kolesarskim krogom

Veliki krog vsebuje 3.400 višincev! FOTO: M.B. Cvjetičanin

Prva etapa

Sledite takim oznakam in prekolesarili boste nepozabno romanje. FOTO: Poljanskadolina.com

Druga etapa

Tretja etapa

Na poti si lahko ogledamo tudi Rupnikovo linijo. FOTO: M.B. Cvjetičanin

Razgledi, ki napolnijo dušo. FOTO: Poljanskadolina.com

Kolesarji vemo, da ne smemo prek meja svoje občine, kar se nam seveda zdi zelo omejena odločba s strani odgovornih oz. tistih, ki so se tega spomnili. Vseeno se držimo meja in sem in tja nekje, za kak meter prekršimo, ker ne gre drugače ali pa ker enostavno ne vemo, kje meje natančno potekajo.Vse je v redu, če kolesar živi v večji občini, kaj pa, če ne, če si občan neke miniaturne? Obsojen na trenažer v kleti , na terasi, dnevni sobi, balkonu. Ne gre drugače. Zato je padla debata med kolesarji in začelo se je ugotavljanje, v kateri občini se imajo trenutno kolesarji najlepše in najboljše. Bilo je več ugotovitev in predlogov. Moj osebno je tale, ki vam ga skušam opisati v naslednjih stavkih. Prepričan sem, da ko boste ta krog nekoč prekolesarili, se boste spomnili na Polet in prikimali, da gre res za enega najlepših in najtežjih v Sloveniji. Pa še zelo dobro označen je.Prekolesaril sem ga v predkoronskem času, nekajkrat in še vedno se ga nisem naveličal. Je odličen krog za makadamkarje in gorske kolesarje, prevozil pa sem ga tudi z mojo navadno specialko, le 28 milimetrska plašča sem nadel na obročnika. Šlo je super in še brez defektov. Prevoziti ves krog naenkrat je izziv, priporočam ga strastnim makadamkarjem ali celo zdaj tako popularnim vandračem s kolesi, ki si pravijo bikepacking, to so tisti, ki s sabo vozijo najnujnejšo opremo s pomočjo katere lahko tudi nekje prespijo (zelo ohlapno napisano).»Ne gre za nove poti in ceste temveč za označene kolesarske poti in ceste, ki bodo prav gotovo pritegnile ljubitelje kolesarjenja v neokrnjeni in slikoviti naravi, ki obdaja občino Gorenjo vas-Poljane,« je dejal županter dodal, da je to korak k razvoju turizma, enega od večjih potencialov občine. Po županovih besedah in prepričanju velikega števila kolesark in kolesarjev, ki so traso že prekolesarili, gre za enega od najrazglednejših, najatraktivnejših in najlepših kolesarskih krogov v državi.Občinski kolesarski krog poteka po mejah občine in išče najlepše in najzanimivejše točke in točke z najlepšim razgledom, kjer se kolesar lahko ustavi, razgleda, spočije in okrepča. Skupna dolžina kroga je kar 115 kilometrov in ima 3.400 višinskih metrov vzponov in spustov. Krog pa je razdeljen tudi v tri etape, tako, da ga lahko prevozite v celoti ali pa posamezno po etapah. Po poteh kolesarskega kroga vas bodo vodile opazni in pregledni smerokazi zato zagotavljamo, da se ne morete izgubiti.je dolga nekaj manj kot 40 km in poteka iz Gorenje vasi prek Javorča, Golega vrha, Suhega dola, lučin, Prelesja, Zadobja, Pasje ravni do Kuzoveca in naprej čez Bukov vrh nad visokim do Kovskega vrha in nato do Visokega ter Poljan nad Škofja loko.se začne v Poljanah nad Škofja loko in gre čez Smoldno, Gabrško goro, zapreval, Prelesje, Četeno ravan, Murave, Gorenjo žetino, Murove, Slugovo dolino, Leskovico do Kopačnice. Druga etapa je prav tako dolga nekaj manj od 40 km.gre iz Kopačnice čez Podpleče, Kladje, Cerkljanski vrh, Novo oselico, Sovodenj, Ermanovec, Staro Oselico, Slajko, Hotavlje, Podgoro, Trebijo, Fužine, Kladje, Lajše do Gorenje vasi in je dolga okoli 45 kilometrov. Vse tri etape imajo tudi svoje »pod etape«, ki so skrajšana različica izredno lepega kolesarskega kroga. Vse informacije lahko dobite s pomočjo ličnega in priročnega zemljevida, ki ga dobite na Turistično informacijski točki Poljane ali na Razvojni agenciji Sora, oddelku za turizem v Škofja loki.Vem, vem, dragi kolesarji, pocedile so se vam sline, zasrbele noge, ampak, ni še čas, koronavirus še vedno straši in ogroža, shranite si tale link za nekoč, ko pride svoboda in neko lepše življenje ...