Obrazložitev, zakaj sta Garnbretova in Roglič letošnja najboljša športnika v Sloveniji

Garnbretova med Urnautom in Rogličem. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Športni novinarji letos res niso imeli težkega dela. Že zgodaj jeseni je vse kazalo, da bo Primož Roglič najboljši letošnji športnik, za Janjo Garnbret pa je to bilo jasno že sredi leta, ker tega, kar je ona naredila v svojem športu, plezalni svet še ni videl.je prejel 272 glasov, na drugo mesto se je uvrstil, ki je zbral 200 glasov, in tretji je bils 106 glasovi.Društvo športnih novinarjev je o Rogličevi zmagi takole zapisalo:je v četrti sezoni med elito svoje prejšnje dosežke še nadgradil. Sezono je začel odlično in dobil vse tri etapne dirke, na katerih je nastopil. Na Dirko po Italiji je odšel kot glavni favorit. Dobil je prvo etapo, kronometer in oblekel prestižno rožnato majico. Kljub zdravstvenim težavam in poškodbam je iztržil izjemno tretje mesto in spisal posebno zgodbo za slovensko kolesarstvo. Na Dirki po Španiji kapetana ekipeniti dva padca nista mogla ustaviti. V treh tednih dirkanja je bil prepričljivo najmočnejši. V središčuje kot prvi Slovenec poziral kot zmagovalec prestižne tritedenske dirke. Letos ni postal zgolj najboljši kolesar leta v Sloveniji. Postavil je še en mejnik, saj je sezono končal kot najboljši na prestižni lestvici mednarodne kolesarske zveze (UCI).je zbrala 269 glasov,, ki je zasedla drugo mesto, je zbrala 208 točk inje kot tretja zbrala 78 točk. O Janji Garnbret so v obrazložitvi zapisali: Garnbretova prav vsako naslednjo konča višje. Ob večini njenih dosežkov, že zapisanih v zgodovino, piše, da jih je dosegla prva ali najmlajša, še največkrat pa edina na svetu. Na balvanih letos ni znala drugače kot splezati na najvišjo stopničko. Nobena je ni premagala, nihče še nikoli naredil česa podobnega. V plezalno sezono 2019 se je zapisala kot edina ovenčana s tremi zlatimi odličji z enega svetovnega prvenstva. Železnemu oprijemu v stenah pritiče odločen značaj, igrivost med oprimki pa nasmejani, letos prvič ne več najstnici. Predvsem pa vsi presežki pritičejo njenemu plezalnemu slogu, ki je zmagovalen.Najboljša ekipa letošnjega leta je po pričakovanju postala slovenska odbojkarska reprezentanca, ki je na evropskem prvenstvu zasedla drugo mesto.