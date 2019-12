Obutev naj omogoči naravno gibanje stopal

FOTO: Proalp

DARILNI BONI ZA NAKUP OBUTVE

V prazničnem času želimo podariti svojim dragim lepo darilo. Tudi čevlji so lepo in vredno darilo. Za druge resda ni lahko izbrati pravih, z V prazničnem času želimo podariti svojim dragim lepo darilo. Tudi čevlji so lepo in vredno darilo. Za druge resda ni lahko izbrati pravih, z darilnimi boni za nakup obutve Proalp pa lahko podarimo veselje, da si izberejo odličen par čevljev. S tem jim podarimo tudi dobro počutje in svoboden korak.

Prav to védenje je v podjetju Proalp osnovno vodilo pri izdelovanju obutve, ki ga nenehno prepletajo s strokovnim znanjem, temelječim na osemstoletni tržiški čevljarski tradiciji in intenzivnih mednarodnih sodelovanjih na področju razvoja obutve.Stopala so pomembno gibalo našega zdravja, saj nosijo vso težo telesa, vzdržujejo pokončno držo, skrbijo za stabilnost in ravnotežje. Stopalo sodeluje s svojim gibanjem zelo aktivno pri hoji in pri tem spreminja svojo obliko, točke nosilnosti in dotika s tlemi. Z bolj zmogljivimi stopali smo lahko bolj dinamični in ustvarjalni. Obutev je zato kakovostna le, kadar ne ovira naravnega gibanja stopal. Bistvene lastnosti Proalpove obutve so zato prostornost, prožnost in dobra klima.S prostornimi čevlji v sprednjem delu omogočamo prosto gibanje prstov. Mišice so velikega pomena pri vzdrževanju oblike stopala in njegovih lokov. Ravna linija oz. linija navzven notranjega prednjega dela čevljev omogoča palcu življenjski prostor, da telesu daje odriv in z močnim pritiskom proti tlom zaključi gibanje stopala. Prostorno zaokrožen prednji zunanji del omogoča, da so vsi prsti neutesnjeno iztegnjeni naprej. Mehko oprijemanje čevlja okrog narta in gležnjev dopolni pogoje za sproščen korak.Pri hoji najprej peta sprejme težo telesa, nato obremenitev poteka v obliki krivulje proti korenu mezinca in od tod proti palcu. Z dvigom pete se pri odrivu upogne v predelu blazinic. Fleksibilni čevlji omogočajo naraven upogib stopal prav v predelu blazinic.Dobro klimo v Proalpovih čevljih ustvarijo prvovrstni materiali, ki so vsi narejeni po strogih evropskih standardih, italijanskega in slovenskega izvora. Pretežno naravni materiali so do stopal prijazni in omogočajo, da se nam poleti noge ne pregrejejo, pozimi pa je v čevljih prijetno toplo. V mokrih razmerah zagotavljajo dovolj vodoodpornosti, njihova osnovna lastnost pa je zračnost. V Proalpu ne promovirajo uporabe vodoodporne membrane, saj se z njo izgubi prepustnost čevljev za zrak in vlago; potrebna je le v ekstremno mokrih razmerah, na suhem pa je smiselno, da se preobujemo v zračne čevlje.Proalpovi čevlji so zračni zaradi flex-šivane izdelave ; to je tradicionalen način izdelave čevljev, ki pa se v današnjem času šteje za luksuzno. Vključuje namreč veliko ročnega dela in uporabo kakovostnih materialov, kar je z vidika množične proizvodnje predrago. Zgornji deli Proalpovih športno-elegantnih čevljev so prišiti na notranjik s čevljarsko dreto, pri tem se zgornji del navleče čez kopito, obrne navzven in zašije. Podplat in zgornji del se s strani nato brusita, da čevlji dobijo lepo obliko.Ljudje imamo najrazličnejša stopala. Marsikatera zelo odstopajo od povprečnih oblik in mer, s čimer njihovi »imetniki« težko najdejo na trgu ustrezno obutev. Prav flex-šivana izdelava obutve omogoča korekcijo osnovnega kopita in izdelavo obutve s prilagojenimi merami . Z dobrim poznavanjem čevljarske obrti in občutkom za estetiko obutve se kljub prilagoditvam lahko ustvari obutev, ki je privlačna na pogled.Pri Proalpu s korekcijami kopit do določene mere uporabnikom prilagajajo pohodno obutev lastne znamke tudi potem, ko so čevlji že nošeni. Bosonoga obutev Contact je bila razvita na osnovi Proalpove vizije izdelovanja prožne in prostorne obutve iz prvovrstnih materialov. Tako kot vsa Proalpova obutev je zračna, trpežna in barvita. Novi bosonogi model omogoča maksimalen stik stopal s terenom, ki ga čevelj še lahko omogoča. Pri nošenju čevljev Contact ne občutimo drobnih ostrih kamnov, noga pa pri vsakem koraku objame podlago. Podobno, kot bi hodili bosi.Za zimski čas sta med vsemi različicami najbolj primerna gležnjar Contact C2 in nekoliko nižji model C1. V model C2 je serijsko vgrajena debelejša 6 mm plast volnenega filca z alu folijo, ročno vstaviti pa je možno še dodatni 4-milimetrski vložek iz volnenega filca. Najbolj zmrzljivi si lahko naročijo volneno podlogo v celotnem čevlju. Seveda pa bosonoge čevlje v zimskem času zunaj na prostem nosijo le najbolj utrjeni, saj ne dosegajo toplotne izolativnosti bolj robustnih kakovostnih zimskih čevljev.Če so bili v preteklosti čevlji pogosto pretrdi, se trendovska obutev danes nagiba k preveliki mehkosti, ki ne pomeni tudi večje prožnosti. Mehek in debel podplat se ob pritisku od zgoraj ugrezne. To ugrezanje pa moti prirojen način gibanja stopal in ruši njegovo strukturo.Proalpova športno-elegantna obutev ima podplate, ki dajejo zadostno mero blaženja ob dotiku s trdimi tlemi in so dovolj čvrsti, da pri hoji stopalne mišice aktivno sodelujejo. Prožnost podplata se ohrani zaradi flex-šivane izdelave, saj se pri izdelavi čevljev uporabi minimalna količina lepila.Podplat iz vulkanizirane gume je največja odlika bosonogih čevljev Proalp Contact, izdelan je iz najboljše zmesi. Je protizdrsen in zelo dober proti obrabi. Ima 15 mm visok okvir, kar omogoča hojo tudi po mokrem terenu. Zaradi tankega profila in le 2,5 mm debeline podplata zelo dobro čutimo podlago pod nogami in krepimo celotno stopalo. V snegu, blatu in listju pa je potrebna povečana pozornost pri hoji.Visokokakovostni podplat Vibram pohodnih čevljev je iz nove generacije profesionalnih podplatov in je sestavljen iz dveh različno trdih materialov. To omogoča boljši oprijem čevlja s podlago, s čimer preprečimo tudi čezmerno obrabo podplata. Material se namreč na mestu, kjer je sila največja, odmakne od podlage in se prilagodi terenu. Podplat zelo nevtralizira močne vibracije med hojo. Guma je protizdrsna in primerna za skalnate, mokre in tudi snežne terene, kar omogoča novi Vibram desen (New Winkler).Proalpovi izdelki so plod lastnega razvoja in izdelovanja, v njih so znanje in izkušnje, ki izvirajo iz osemstoletne tržiške čevljarske tradicije, ter delo domačih šivilj in čevljarjev. Tržič je obdan z gorskim svetom, Tržičani pa se že od nekdaj aktivno ukvarjajo s pohodništvom. Taka »zibelka« je dobro izhodišče za delovanje lokalnega podjetja, kot je Proalp. Prepleta se z nenehnim preizkušanjem obutve in bogatim mednarodnim sodelovanjem na področju razvoja obutve. V delo Proalp vpleta najnovejša védenja in spoznanja na področjih, ki podpirajo zdrav življenjski slog in trajnostno naravnano gospodarstvo.Poskušajo ozaveščati ljudi ne samo o zdravem nošenju čevljev, temveč tudi o oblikovanju pravičnih cen. Proalpove cene ne nihajo glede na letni čas in različne akcijske ponudbe, ker jih oblikujejo tako, da ne vsebujejo visokih trgovskih marž, pri katerih je možno operirati z velikimi popusti. Proalpov pristop k razvoju, izdelovanju in prodaji obutve je tako naravnan, da kupcem ponudijo kakovostne izdelke iz prvovrstnih materialov z enako dostopnimi cenami vse leto. Tak pristop je možen le v okviru lastne prodajne mreže, pri čemer ponudijo tudi svetovanje ob nakupu in servisiranje obutve lastne blagovne znamke.