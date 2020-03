FOTO:Odlične vaje, ki jih lahko izvajate kar v dnevni sobi

Za pripravljalni del, ki ga predstavljamo spodaj, si vzemite vsaj 10 minut časa

Za glavni del si vzemite od 20 do 30 minut, za raztezne vaje pa okoli 5 minut

Stabilen trup daje tudi oporo hrbtenici in zagotavlja pravilno telesno držo . Marsikdo napačno razmišlja, da so velike žoge bolj kot ne terapevtski pripomoček ali pa je njihova uporaba omejena zgolj na vadbo nosečnic.Če izbiramo vaje, kjer je treba vzpostaviti dobro ravnotežje, zagotovimo velike krepilne učinke na mišice, ki stabilizirajo trup. Štirje funkcionalni gibi v predelu trupa so upogibi, iztegi, bočni upogibi in zasuki, ki so v današnji telovadbi v ospredju. Samo še opozorilo … Pred izvedbo vaje se najprej usedemo ali uležemo na žogo, potem pa jo kotalimo v želeno smer (do opore na lopaticah, do stika s stegni, golenmi).V pripravljalnem delu vadbe žogo uporabljamo kot pripomoček, s katerim se dodatno ogreje trup in zgornje okončine. Trup je napet, z rokami pa stiskamo žogo skupaj in imamo rame potisnjene nazaj. V glavnem delu se pri vajah moči večinoma opiramo na žogo s posameznimi deli telesa. Ker je velika žoga nestabilna podlaga, moramo dobro napeti mišice trupa, preden izvajamo gibe z okončinami.***prof. dr. Maja Dolenc, prof. šp. vzg., Fakulteta za šport