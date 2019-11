Odlični domači pohodni čevlji

Čevelj nas je prijetno presenetil, saj je bil korak varen in trden tudi pri hitrem spustu v dolino. Foto: Arhiv proizvajalca

Med bogato ponudbo nizkih pohodnih moških čevljev, primernih za hojo po planinskih poteh, tokrat predstavljamo kakovosten model domače proizvajalke, žirovske. Čevelj smo preizkusili na poteh in brezpotjih pobočij Svetega Petra, Begunjščice in doline Drage.Čevelj je privlačen že na prvi pogled. Odlikujejo ga lahkotnost, zaščita v sprednjem in petnem delu, stabilnost in notranji vložek, ki zagotavlja mehkobo in udobje našemu stopalu.Ko si nadenemo tekaške ali pohodne nogavice in obujemo čevlje, občutimo udobje in dober oprijem stopala s čevljem. Oblikovanost podplata nam omogoča udobno hojo ali lahkoten tek navkreber po lažjem terenu. Na vzponih smo občutili popoln oprijem podplata z različnimi podlagami (travnate, blatne, peščene in skalnate). Proti vrhu smo čevelj preizkusili na lažjih krajših plezalnih odsekih, kjer nam je natančnost pri postavitvi čevlja omogočila t. i. CLIMBING ZONE tehnologija. Na prečnih delih poti in spustih smo pozornost namenili stabilnosti čevlja.Čevelj nas je prijetno presenetil, saj je bil korak varen in trden tudi pri hitrem spustu v dolino. Po štiriurni turi v dokaj toplem vremenu so bile naše nogavice suhe, kar kaže na zadostno zračnost čevlja. Zaradi dobre zaščite naša stopala in noge niso bili poškodovani zaradi udarcev ostrega kamenja.: pohodni čevelj je na testni turi dokazal, da je namenjen širokemu krogu uporabnikov. Manj izkušeni ga bodo uporabljali za hojo po nezahtevnih poteh in brezpotjih oddo planinskih poti, ki vodijo v sredogorje, bolj izkušeni in alpinisti pa tudi za trekinge ali dostope do sten.Klemen Dolenc in Jure Vajs, Poletova preizkuševalca tekaške, pohodne in planinske obutve