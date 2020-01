Odlični pohodniški čevlji za nove avanture

Analizo in primerjavo Alpininega čevlja sva opravila med hidracijo po uspešni dveurni turi. Foto: Arhiv proizvajalca

Test Alpininega pohodnega čevljasva opravila na pobočjih pod najvišjim vrhom– pod čudovitim. Čevelj sva preizkusila na označenih planinskih poteh in brezpotjih, tako da sva spoznala vse njegove odlike. Neprepustnost, ki je pomembna lastnos t, kadar smo v hribih, sva preverjala s prečkanjem bližnjih potočkov in na obrežju akumulacijskega jezera.Po ogledu lastnosti čevlja in primerjavi z drugima dvema paroma letnih pohodnih čevljev sva se odpravila na turo . Izsva se odpravila protis sestopom prek, po brezpotju do izhodišča.Najprej sva si seveda že doma čevelj zelo dobro ogledala, od zunaj in znotraj, seveda. Omenila bi rada več stvari, za katere se nama zdi pomembno, da na njih opozoriva: stopalni lok, nekoliko širši sprednji del, dobro zaščito v sprednjem in petnem delu in blaženje petnega in sprednjega dela podplata. Ko z dlanjo sežeš v notranjost Alpininega čevlja, lahko z otipom občutiš oblazinjenost čevlja, kot jo ima le ta čevelj v predelu gležnja in narta.Takoj ko sva si nadelasva občutila prostornost v sprednjem delu stopala in oblazinjenost, ki ki se dobro izrazi, ko si zavežemo vezalke in se odpravimo proti svojemu cilju. Pri hoji v strmino, zlasti pri večjih naklonih, nam oblikovanost sprednjega dela čevlja, ki ima rahel lok, zagotavlja udobno hojo po sprednjem delu stopala, brez prevelike obremenitve mečnih mišic. Oprijem s podlago pri vzponu je bil primeren in primerljiv z najinimi modeli pohodnih čevljev.Sestop je potekal prekvzhodnega pobočja, po kar strmem brezpotju. Kljub lahkotnosti čevlja nam njegova robustnost zagotavlja trden korak na strmih travnatih predelih in na skalnatem terenu in, kar ni nepomembno, tudi po skrotju (skalnati drobir). Dobra zaščita pred udarci nam omogoča brezskrben in sproščen, hiter spust, kjer nam seveda teren to omogoča – naj bo v hribih varnost prva. Neprepustnost sva še enkrat preverila ob osvežitvi na obrežju akumulacijskega jezera s potapljanjem noge v vodo.Kaj sva ugotovila? Preizkušeni Alpinin čevelj priporočava vsem, ki si želijo udoben, stabilen in varen korak na planinskih poteh.je gotovo primeren tudi za lažje, a zavarovane plezalne poti. Pozor: pri lažjem plezanju v brezpotju po skalnatem svetu se je pokazal za nekoliko manj natančnega, vendar temu tudi ni namenjen. Še dodatek za tiste, ki hodite v gore vse leto: čevlji so narejeni za uporabo univerzalnih in malih derez.Varen korak in neskončno lepih pogledov s slovenskih vršacev vam želiva.Klemen Dolenc in Jure Vajs