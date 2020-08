FOTO:Odprta je najdaljša neprekinjena kolesarska steza na svetu

Magic Johnson navdušil Dalmatince Preberite še:

Kolesarska steza se razteza ob vzhodni obali Sredozemlja v Turčiji in nudi kolesarjem užitek in varnost v neprekinjeni in slikoviti vožnji. Ena najdaljših poti v regiji in najdaljša neprekinjena kolesarska steza na svetu, povezuje Samandağ in Arsuz, dva okrožja južne turške pokrajine Hatay., turški kolesar, je povedal, da je pot pomembna za turizem, kot tudi za vse prebivalce oz. kolesarje v tem delu države. Edini očitek, ki ga navaja je, da nekateri vozniki avtomobilov na določenih odsekih prečkajo progo, pri čemer ignorirajo znake prepovedi za motorna vozila.Kolesarska pot je del turških ciljev za spodbujanje bolj zdravega načina življenja in zmanjšanje emisij motornih vozil. Do leta 2023 nameravajo zgraditi kar 4.755 kilometrov kolesarskih stez, trenutno pa v vseh mestih: Batman, Bitlis, Çanakkale, Istanbul, Konya, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, obstaja 114 kilometrov kolesarskih stez. Korak bo ogromen, vendar Turki trdijo, da bodo zmogli. Poti bodo integrirane tudi v evropsko mrežo EuroVelo.Poleg mestnih lokacij se tudi na zaščitenih območjih, kot so nacionalni parki, gradijo kolesarske steze, zgrajene bodo ceste med zahodnim mestom Izmir in sredozemskim mestom Antalijo, potjo, ki poteka skozi priljubljena letovišča in zgodovinska mesta od Patara do Datçe in Bodrum v provinci Muğla. Poti bodo zgrajene tudi okoli jezera Tuz v osrednji Turčiji.Turki napovedujejo tudi gradnjo kolesarske avtoceste, kolesarskih mostov in predorov, kar je pomembna sprememba za državo, v kateri se kolesarji zaradi pomanjkanja kolesarskih poti pogosto vozijo po stranskih avtocestah, kar je seveda prepovedano in sila nevarno.