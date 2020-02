Ojačana polenta z zelišči

FOTO:Tanja Drinovec

Za 4 do 6 oseb potrebujemo:

V prejšnjem receptu smo se lotili govejega golaža, tokrat pa bomo pripravili še polento, ki se h golažu odlično poda. Pripravili bomo klasično koruzno polento s kar nekaj dodatki in jo spekli v pečici , tako da bo znatno ojačana in jo lahko jemo kar kot samostojno jed.Polenta je je jed, ki je narejena iz koruznega zdroba. Za to živilo vemo, da vsebuje kar nekaj zelo koristnih sestavin, kot so na primer vitamini B kompleksa. Ima razmeroma velik delež beljakovin, zgrajena pa je iz kompleksnih ogljikovih hidratov, ki imajo to lastnost, da se počasi sproščajo v kri.Tako daje občutek sitosti dalj časa. Za športnike je v resnici polenta odlično živilo. Na tem mestu moram povedati, da je bila polenta v resnici eno redkih živil, ki je na moji listi nepriljubljenih jedi vedno zasedalo mesto številka 1. Polenta, ki jo pripravljamo v današnjem receptu, ojačana siri, slanino in zelišči je v mojih očeh preklicala to neizpodbitno dejstvo in lahko rečem, da mije celo odlična.To dejstvo so potrdili še nekateri poizkuševalci, s katerimi smo si delili podobno mišljenje o polenti. Dobro pa vem, da so s polento nekako vroče ledeni odnosi. Lahko jo ljubiš ali pa daleč izogibaš.250 g polentePest naribanega sira3 žlice skute2 pesti na kocke narezane slanine2 žlici masla1 rumenjak2 pesti naribanega parmezanaPest sesekljane bazilike in peteršiljaPest sira z modro plesnijo0,5 dl sladke smetaneSol, poperPolento skuhamo v trikratni količini vode po navodilu. Sesekljamo in narežemo sire, zelišča in slanino. V posodo s polento primešamo vse sestavine. Skuto, maslo, sire, zelišča, slanino, smetano in rumenjak. Solimo in popramo. Polento z dodatki stresemo v pravokotni pekač in jo pečemo dobre pol ure pri temperaturi 180 stopinj. Če hočemo polento rezati na rezine, moramo čakati nekaj časa, da se malo ohladi in sprime, lahko pa jo serviramo še vročo, kar v obliki žličnikov.***Tanja Drinovec, študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.