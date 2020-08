Okusnost in prekletstvo sendviča

Roke stran od topilcev maščob Preberite še:

Kako zgraditi sendvič? Da, zgraditi, ne narediti!

Temelji

Notranjost

Namazi

Vsaj četrtina odraslih oseb v Sloveniji poje en sendvič na dan ali več sendvičev na teden. V ZDA je, kajpak, ta številka še višja, saj vsaj polovica odraslih Američanov poje vsaj en sendvič na dan.To pomeni, da v ZDA vsak dan pijejo 120 milijonov sendvičev. In to je problem, ne samo v ZDA, ampak tudi pri nas. Zdravstvene organizacije opozarjajo, da je v naših sendvičih preveč soli in maščobe in da je to pot do povišanega krvnega pritiska in kardiovaskularnih bolezni.»Veliko sendvičev, hamburgerjev in sestavin sendvičev, kot so kvašeno testo, sir in visoko maščobno meso, so glavni prinašalci soli in maščobe v naši vsakdanji malici,« pravi, nutricionistka in avtorica nedavne študije objavljene v Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Wilkinson Ennsova in njeni strokovni kolegi so sendvič definirali kot vse kar je narejeno iz testa in dodatkov v njem, vse od kumaric in solate v zdravem sendviču do dvojnega sirovega hamburgerja s slanino.S sendvičem lahko zaužijemo že petino priporočene količine soli. In ljudje, ki vsak dan pojejo vsaj en sendvič v povprečju zaužijejo 300 kalorij in 25 gramov soli več, kot tisti, ki se za sendvič ne odločijo je v študiji odkrila Wilkinson Ennsova.To ne pomeni, da so vsi sendviči slabi - le sestavine morate spremeniti in ga pravilno sestavite. Dnevi, ko ste v sendvič vrgli vse kar vam je prišlo pod roke so mimo. Dobra stvar sendvičev je, da gre za v veliki večini mešanico ogljikovih hidratov in beljakovin, kar pa rekreativci in športniki nujno potrebujejo v izobilju."Poiščite drugačen kruh. Naj bo pirin, polnozrnat ali kaj podobnega, le klasičnega belega in njegovih prijateljev v obliki žemljic in štručk se izogibajte. Tako lahko v sendviču dobite več vlaknin in dobrih ogljikovih hidratov," je prepričana newyorška dietetičarka Mary Hartley. V tortilji ali ploskemu testu, ki se zdita bolj zdrava, so kalorije lahko bolj zgoščene, kar pomeni, da ta vrsta kruha lahko vsebuje še več energijske vrednosti. Ameriški Subway ponuja plosko testo, ki nosi v sebi 220 kalorij, toliko, kot ostal kruh v njihovi ponudbi.Med dietetiki obstaja pregovor: Manj nog, več zdravja. To pomeni, da so živali z manj nogami, kot so puran, piščanec ali tuna, in njihovo meso bolj zdravi. Poglejte tudi ali je bilo meso marinirano preden so ali pa ste ga dali v sendvič. Manj marinade in manj nog, več zdravja.Sveže meso vsebuje več beljakovin kot naprimer pršut, suhe salame ali tuna v konzervi. Če mesa ne jeste, se odločite za jajca in zelenjavne "pattije" z vsaj 10g beljakovin na porcijo. V mislih imejte le to, da mora porcija vsebovati od 20 to 30 gramov beljakovin in z zelenjavnimi sendviči se boste za to morali še bolj potruditi. Ali pa poleg jutranjega sendviča popijte kozarček mleka.Ne pozabite: sendviči ljubijo zelenjavo, zato je ne hranite za kdaj drugič. Pa čim manj sira.Majoneza odpade, takoj na začetku. V vseh primerih. Marmelada iz fig paše v praktično vsak sendvič, poskusite. Mango, brusnice, banane ali humus so veliki prijatelji vaših sendvičev. Če se odločite za sadni namaz, boste zaužili veliko antioksidantov, vaš sendvič pa bo krasno svež.