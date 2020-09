Omejeno, neomejeno s poniji na Vršič

Zadnji udarec trebušni maščobi je najslajši Preberite še:

Težko bi našli koga iz skoraj petstoterice udeležencev, ki mu vzpon iz Kranjske Gore do prelaza Vršič ne bo ostal v lepem spominu, saj tudi kakšna strgana veriga, predrta zračnica ... zlomljen okvir ... ne more pokvariti dneva.Vsi so bili nagrajeni z idealnim vremenom za naskok na najvišji slovenski cestni prelaz. Letošnji Red Bull Goni pony je imel vse, le v majhnem pakiranju in tri mesece pozneje: dobro vreme, dobro voljo, super vzdušje, nore kostume in tudi rekordne čase. Zabava po podelitvi pa bo spet prihodnje leto!Znotraj dveh ur od štarta je v cilj prišlo 397 kolesarjev in 64 kolesark.Pri moških jekot prvi na tovrstnem kolesu od klasičnega štarta »pri Leku« do cilja prikolesaril v času pod 40 minutami! Novi rekord z njegovim podpisom zdaj znaša 39 minut in 39 sekund.Rekord je padel tudi pri ženskah, le da je rekorderka ista.je zmago dosegla s časom 45 minut in 48 sekund in to kljub tehnični nerodnosti z njenim ponyjem, starejšim od nje.Eni so bili hitri, drugi ša so najbolj retro kul. Žirija za retro slog, ki ji je letos predsedoval šampion v smučarskem krosu, je spet izbrala najbolj izvirne in originalne. Retro kul je pravzaprav bistvo te prireditve.