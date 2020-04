Osnovne napake ljubiteljskih kolesarjev

Klasične napake v glavah ljubiteljskih kolesarjev so:

Tabela intenzivnosti glede na srčni utrip. FOTO: Arhiv Polet

Kako?

Načrt vadbe za maj. FOTO: Arhiv Polet

Dragi kolesarji, pomlad je, ljubitelji športnega življenja se je veselimo, tako kot smo se bili veselili zime in zimskih športov. V resnici je najbolj zdravo za našo glavo in telo, da počnemo čim več različnih stvari , ne glede na to, da je kolesarjenje naše najljubše početje. Kakor koli že, s pomladjo pridejo prvi kilometri na kolesu. Namen naših letošnjih je, da se navadimo kolesa.Kot smo bili že zapisali, je predvsem pomembno , da se kljub občutku, da je intenzivnost premajhna, držimo dogovorjene obremenitve. Nikakor ne pozabite: zelo pomembna je postopnost dodajanja intenzivnosti. Pretiravanje z njo na prvih treningih povzroči v telesu prevelik stres, zato napredek nikakor ni tak, kot bi lahko bil. Marsikdo se je že opekel, ker je takoj začel na polno, potem pa ga je čez nekaj mesecev povsem pobralo in je zmogel do konca sezone le redke vožnje, na katerih se je počutil dobro in ne izžetega.• »Počutim se dobro, zato gas pa na vso moč.«• »Imam malo časa, zato danes na vso moč.«• »Če ne grem na vso moč, imam občutek, da nisem treniral dovolj.«Verjamem, da ste bili telesno pridni v preteklem mesecu in ste naredili dober uvod pred sezono in test maksimalnega srčnega utripa, kot smo bili dogovorjeni. Jaz pa, kot sem obljubil, tokrat predstavljam tabelo intenzivnosti in tako lahko – po pameti, seveda – začnemo trenirati.Sam kot trener zagovarjam ta način vadbe, ki bo imel v prvi vrsti pozitiven učinek na zdravje. Trenirati bo treba redno, intenzivnost bomo stopnjevali postopno, pazili na bogato in uravnoteženo prehrano in – pozor – poskrbeli, da bo tudi počitka dovolj. Zavedam se, da ob stresnem delu in družini doma ni lahko najti časa za trening. Je pa res, da se vse da, če se hoče. Organizirati si je treba dnevni, tedenski in mesečni urnik in pri tem vztrajati, vse dokler nam ne pride v kri. Seveda tako, da ne trpijo družina in medsebojni odnosi.***Andrej Hauptman je selektor slovenske moške repreazentance v cestnem kolesarstvu in športni direktor v moštvu UAE Team Emirates.