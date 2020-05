Osnovni materiali športnih oblačil

Opozorilo: spoštovani športni prijatelji, v času do konca pandemije upoštevajte uradne strokovne smernice za zmanjšanje možnosti prenosa virusa in lokalna in državna pravila glede potrebne medsebojne fizične razdalje, pravil uporabe javnih športnih objektov, vadb večjega števila rekreativcev in večjih druženj na sploh.

Bombaž

Gore-tex



Najlon

Bambus

Poliester

Polipropilen

Elastan

Tencel

Volna

X-static

Razlika med športnimi oblačili začne nastajati že pri proizvodnji surovin, iz katerih so izdelana. Zelo pomembni so postopki obdelave vlaken, ki vlakna različno strukturirajo in jim s tem dajejo različne funkcionalne lastnosti, kot so na primer zračnost, bakteriostatičnost, UV-zaščita, obstojnost in vdržljivost. Prav tako so zelo pomembni tehnika in tehnologija tkanja ter razmerja med surovinskimi materiali. Za izdelki, ki so cenovno in kakovostno visoko uvrščeni, običajno stojijo leta raziskovanj in testiranj ter izdelava lastnih inovativnih materialov in tehnologij.Za športna oblačila mora biti ta še zlasti kvaliteten, da pa bi razumeli, kaj nosimo med potenjem in na kaj biti pozorni pri naslednjem nakupu, smo pripravili pregled desetih najpogostejših materialov za uporabo pri športanju. Pri vsakem si lahko preberete nekaj njegovih najbolj prepoznavnih značilnosti in prednosti.Bombaž so naravna vlakna, bolj natančno semenske nitke, ki se že tisočletja uporabljajo za izdelavo oblek. Kot najboljši vrsti bombaža veljata mako iz Egipta in sea island cotton iz ZDA. V »vojni« med poliestrom in bombažem je zadnji zagotovo zmagovalec preizkusa vonjav. Belgijska študija je namreč odkrila, da po telesni vadbi bombažna oblačila zaudarjajo manj kot oblačila iz poliestra, saj sintetično blago »smrdečim bakterijam« omogoča lažje cvetenje. A to ne pomeni, da je absolutno boljši – bombažna vlakna namreč vpijajo vlago, kar pri intenzivni, naporni vadbi ni dobro. Bombaž je bolj primeren za jogo ali dvigovanje uteži, pri aktivnostih, kjer se boste res veliko potili pa ne bo najboljša izbira.Iz tega vodoodpornega materiala je sestavljena večina opreme za tek, kolesarjenje in preostalo zunanjo rekreacijo, od športnih copat do zgornjih zaščitnih delov. Gore-tex je kot nekakšna sintetična ovojnica, ki poleg tega, da nas zaščiti pred vodo in vetrom, koži še vedno pusti dihati. Oprema iz tega materiala ne bo prepustila dežja, prav tako skozi njo ne uhaja mraz, a hkrati ne zadržuje potu. Kot že napisano, je najprimernejši za zunanjo rekreacijo in različne vremenske pojave.Ime, ob katerem najprej pomislimo na ženske najlonske nogavice, je naziv termoplastičnega materiala, ki so ga (presenetljivo) sprva uporabljali za zobne ščetke. Zdaj je široko zastopan v športni modi in slovi po tem, da je svilnato gladek, odporen proti plesni in se izredno hitro suši. Gre za material, ki diha in pot odvaja iz kože na površino oblačila, kjer lahko izhlapi. Uporablja se ga v različnih produktih, največji delež ga je običajno v športnih pajkicah. Je izredno raztegljiv, zdrži še najbolj prepotene treninge in je prilagodljiv ter se giba z vami.Iz rastline bambusa izhaja material, ki je lahek, diha, odvaja pot in vas hkrati še ščiti pred ultravijoličnimi žarki. Na otip je neverjetno mehak, odvrača neprijetne vonjave in uravnava temperaturo. Izdelovalci oblačil ga radi kombinirajo z organskim bombažem, volno ali elastanom. Takšna oblačila so večfunkcionalna, saj so primerna za številne športe in pomagajo da po urah in urah vadbe še vedno ostanemo sveži, suhi in zaščiteni pred soncem.Poliester je verjetno številka ena športnih kolekcij, če greste prebirat etikete, ga boste med navedenimi sestavinami našli najbolj pogosto. Praktično plastično blago je vzdržljivo, se ne mečka, je lahko, diha in ne vpija, kar pomeni, da vlaga iz kože izpuhti in se ne zadrži znotraj materiala. Poliester prav tako odbija UV-žarke in izolira tudi, ko je moker. Uporablja se ga za šport v mrzlih in vročih pogojih. Njegov glavni minus je neprijeten vonj. Oblačila iz tega sintetičnega materiala po potenju najbolj smrdijo, saj pospešujejo rast bakterij, prav tako pa se ne sušijo tako hitro kot tista iz najlona ali polipropilena.Tako kot poliester je tudi polipropilen narejen iz plastike, a je v nasprotju z njim popolnoma vodoodporen. Tudi če bo zunanji del oblačila moker, bo stran, ki se dotika vaše kože, popolnoma suha. Oblačila iz propilena so zato izvrstna osnovna plast. Polipropilen skozi svoja vlakna mokroto odvaja na površino, kjer lahko izhlapi.Poznan tudi po imenu podjetja Lycra, je elastan tisti, ki oblačilom daje raztegljivost, prožnost. Raztegne se lahko skoraj do 600 odstotkov svoje prvotne velikosti, zagotavlja neomejen spekter gibanja in se vrne nazaj v prvotno stanje. Radi ga imamo predvsem zato, ker je udoben in nam omogoča svobodno gibanje. Med pozitivnimi lastnostmi elastana so tudi antibakterijska moč, hitro sušenje in odvajanje mokrote.Biološko razgradljiv material, narejen iz lesne celuloze, se imenuje liocel, a ga poznamo pod trgovskim imenom Tencel. Je nežen, lahek in udoben za nošenje. Oblačila iz tega materiala se ne gubajo in ne skrčijo. Gre za izredno močno vlakno, ki je primerno za suho in mokro okolje. Njegova največja prednost je, da je izjemno mehak, kljub temu da je izjemno močan.Svetovna proizvodnja volne seže tja do 1,3 milijona ton na leto, od česar gre kar 60 odstotkov za tekstilno industrijo. Vlakna, pridelana iz kožuhov živali, so predvsem zaveznik pohodnikov in gornikov. V volni se naredijo žepki, ki ujamejo zrak, zato je fantastična za uravnavanje vročine in ohranjanje telesa toplega. Njena lahka vlakna ne zadržujejo neprijetnih vonjav. A nasprotno od prvih asociacij, ki bi volno povezale s hladnim vremenom, obstaja širok spekter tekstilnih proizvodov, kjer jo lahko najdemo – vse od nogavic in spodnjega perila do majic in zgornjih delov.Skrivnost tega materiala, ki po telesni vabi in potenju ne smrdi, je srebro. Blago je stkano s to kovino, ki je naravni antimikrob in preprečuje nastanek bakterij in glivic. Danes svetovno znane firme, kot sta The North Face in Lululemon Athletica, v svojih produktih uporabljajo srebro. To se nikoli ne izpere in nikoli ne neha delovati.***Eva Mrhar je novinarka in strastna plesalka