Odprtje rekreativne tekaške in kolesarske sezone bo v Celju

Odprtje tekaške sezone bo v Celju

Kolesarska sezona se bo odprla prav tako v Celju

Športno-rekreativne prireditve v juniju

Trije meseci brez športnih dogodkov so se vlekli v nedogled. Končno so se sprostile omejitve, in sicer najprej za 50 udeležencev, zdaj že za 200 udeležencev. Po 15. juniju obljubljajo sprostitev dogodkov do 500 udeležencev tako, da bomo lahko spet organizirali in se tudi udeležili večjih športnih tekmovanj.Nočni tek Celje je tisti množični tek, ki se ga bomo lahko udeležili kot prvega po epidemiji. Tek je na sporedu 20. 6. 2020. Tekli bomo na pet -in desetkilometrskih razdaljah, ponoči seveda.Že teden dni kasneje, 26. 6., pa bomo lahko tekli ob Velenjskem jezeru. Prav tako bomo lahko tekli na pet- in desetkilometrski razdalji s startom in ciljem pri atletskem stadionu. Prijave so odprte, zato si pravočasno zagotovite startno mesto na prelepem teku, ki bo tudi tokrat v sklopu serije Nočni tek Slovenija.11. Bike festival Celje bo tokrat služil kot začetek kolesarske sezone. Na voljo bodo štiri trase, primerne za vse stopnje pripravljenosti in vse starostne skupine z novo, 151 kilometrov dolgo traso. Kolesarski festival bo 21. 6. 2020. Start in cilj bosta pred Ingradovo poslovno stavbo na Lavi 7.Koledar v tem mesecu bo pokal od prireditev. V ospredju bodo seveda bazični športi, in sicer kolo in tek. Na sporedu so na voljo:Habeco biznis run, Celje, 19. 6.Mali otroški urbani Gladiatorček, Celje, 20. 6.Nočni tek, Celje, 20. 6.Bike festival, Celje, 21. 6.Nočni tek, Velenje, 26. 6.Velikonočni tek okrog Šmartinskega jezera, 27. 6.Gran fondo Portorož, 28. 6.