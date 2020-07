FOTO:Padna, istrski kolesarski cilj

Kako je slavni Anton Aškerc ženske s koles podil Preberite še:

Če pa se je lotite iz doline Dragonje, ste v odlični kolesarski formi.Padna je ena izmed najlepših istrskih vasic v jugozahodnem koncu Šavrinskega gričevja, na ozkem pomolu na robu slemena, ki se na zahodu strmo spušča v dolino potoka Drnice in na severu v dolino potoka Piševca. Klasičen opis, ki kolesarja ne privabi kaj prida, kolesarju morate povedati, da v vas pelje hud klanec in potem šele zastriže z uhlji pod čelado, kajne?Klanec je dolg 1.44 kilometra, povprečen naklon je 12.5 odstoten, iz 32 se dvignemo na 207 metrov nadmorske višine. Klanec za grizenje balance, torej.Da, Padna je tista vasica, ki močno štrli nad dolino Dragonje. Najbolje pa se jo vidi s sosednjega hriba, tam s Kort, še ene priljubljene kolesarske vasice, ki spada v kolesarsko rubriko: nujno obiskati. Vas je tako visoko, da postane mikavna. In potem se odpravimo in butnemo v strmino. Dolga je, a je vredno truda.Hiše v Padni se drenjajo ena ob drugi okrog vaške cerkvice sv. Blaža. Ob cerkvi stoji 26 metrov visok kamnit zvonik, ki so ga Padenci zgradili leta 1885. V prenovljenih prostorih nekdanje padenske šole se nahaja galerija, kjer je na ogled zbirka grafik in risb. Eden najvidnejših slovenskih slikarjev 20. stoletja je namreč v Padni preživljal svoje otroštvo. Padni pa prav poseben čar dajejo tudi prijazni domačini, ki vam radi ponudijo kakšno domačo dobroto.Kolesarju ta opis nekaj pomeni, če je lljubitelj slikarstva, če pa je žejen, pa v Padni ne bo zlahka splaknil grla. Nismo našli niti ene oštarije! Verjetno smo bili preutrujeni, saj ne moremo verjeti, da v Sloveniji obstaja vas brez gostilne ali vsaj okrepčevalnice. No, malce naprej pa prekrasna gostilna, ki se odpre šele popoldan.Padna ni samo koelsarski izziv, je idealen kraj tudi za pohodnike in ljubitelje neokrnjene narave. Ne veste, v katero smer bi se odpravili? Sprehod do bližnje Nove vasi je nezahteven in primeren za vso družino. Zahtevnejši pohodniki pa se lahko odpravijo na triurno Boškarinovo pot okoli Padne. Nujno je treba dopisati, da se kolesarski izleti ponujajo sam od sebe tudi po bližnji okolici, npr. v smeri Koštabone in Pomjana. Za lažje premagovanje klancev pa so v TIC Padna za izposojo na voljo električna kolesa.Padna je že od nekdaj znana po veliki količini pridelanega oljčnega olja. Obdana je z oljčnimi nasadi, v katerih so nekatera drevesa stara tudi več kot 300 let. Zaradi klimatskih posebnosti je oljčno olje slovenske Istre prepoznavno po značilni aromi in cenjeno zaradi ugodne sestave maščobnih kislin.Gre za vrhunska olja, ki sodijo v sam svetovni vrh, kar dokazujejo številna odlikovanja na domačih in mednarodnih oljkarskih ocenjevanjih. Najbolj poznana in razširjena sorta je istrska belica, ki olju doda značilno svežino in rahlo pikantno noto. Mimogrede pa velja pokusiti tudi avtohtono štorto, ki je izvrstna za namizne oljke, razgrenjene v slanici.Vzljubili boste bledežV Padni vam bodo hitro povedali, da to ni nekaj, kar povzroča bledico ali zaradi česar bi se vam zbledlo, temveč da domačini tako rečejo blitvi. Povedati vedo tudi, da so njihovi predniki prav z bledežem leta 1885 »zgradili« zvonik, ki se dviga ob cerkvi sv. Blaža, zavetnika vasi. Z zaslužkom od prodaje zimskega in letnega bledeža so namreč finančno prispevali h gradnji zvonika. Iz te špinači podobne zelenjave, ki vsebuje veliko kalija, kalcija, magnezija, železa, folne kisline ter vitaminov B in C, pa znajo domačini pripraviti tudi številne okusne jedi kot na primer mulce (krvavice) iz bledeža in riža ali sipe z bledežem in polento. Vse to in še veliko več dobrot lahko okusite na Prazniku olja in bledeža, ki je vsako leto ob koncu aprila.