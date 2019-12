FOTO:Pancerji: Kot se obuješ, tako vijugaš

Salomon S PRO 90W

Salomon X Pro 80 W

Tecnica Mach Sport HV 75

Tecnica Mach1 MV 110

LANGE LX 100

Alpina X Track 70

Nordica Sportmachine 120

Odlični ženski pancerji z vsemi naprednimi tehnologijami, ki so podrejene zgolj ženski nogi. Enostavno obuvanje, ženskam prilagojen notranji vložek, prilagoditev trdote, nastavljive zaponke so le osnovne odlike tega vrhunskega čevlja, namenjenega dobrim in zahtevnim rekreativnim smučarkam. Kakovost, ki ima svojo vrednost.Še boljši Salomonov pancer za še zahtevnejše smučarke. Odlična izbira za vse, ki iščejo »popoln« oprijem. Zagotavlja tudi toploto, kar pri ženskah igra še posebno vlogo. Obuvanje je lahko, prav tako sezuvanje. Gotovo gre za čevelj, ki ga boste nosile vrsto sezon. Tu cena veliko pove.Tecnica Mach Sport 75 je narejen iz kakovostnih naprednih materialov, ki pripomorejo k odličnemu počutju in varnosti. Če iščete kakovosten in udoben in cenovno sprejemljiv smučarski čevelj, ki ga lahko še prilagajate, potem ste ga našle. S školjko High Volume je model Tecnica Mach Sport primeren za vse smučarke z nekoliko širšo nogo. Školjko se da z brušenjem prilagoditi nogi. Ženski smučarski čevelj za vse srednje dobre in boljše smučarke, ki iščejo udobje in kakovost; za to ceno to zagotovo dobijo.Moški pancer za boljše smučarje, ki si želijo najprej udobje in potem še kakovost. Tehnologija Quick Instep naredi vstopni del čevlja mehkejši, da je manj težav pri obuvanju in sezuvanju. Zaponke Lift Lock so narejene zelo preprosto, saj je zaradi njihove postavitve zapenjanje hitro in enostavno. Tehnologija C.A.S. Shell pripomore k oblikovanju školjke smučarskega čevlja. Školjko se da z brušenjem prilagoditi vaši nogi.Vložek C.A.S. je izdelan tako, da se najbolje prilega smučarju. Z anatomskim oblikovanjem vložka so poskrbeli za udobnost in najboljši oprijem okoli pete. Resen čevelj za še sprejemljivo ceno.Moški pancer za ljubitelje celodnevne smuke. V teh čevljih vas noga ne bo nikoli bolela, če boste le izbrali pravo velikost. Smučarski čevelj Lange LX 100 združuje številne inovativne Langove tehnologije. Ena izmed njih je konstrukcija Dual Core Light, ki poskrbi za natančno, udobno, hitro in prijetno smučanje. To pove vse, naredili so univerzalno odličen čevelj, ki ga boste uporabljali vrsto sezon. Veliko čevlja za dobro ceno.Model za začetnike ali tiste rekreativne smučarje, ki si želijo samo udobja in osnovne lastnosti pancerja. Enostaven, učinkovit, nadvse hvaležen, neuničljiv smučarski čevelj, ki ga ne boste hoteli menjati vrsto sezon. Domače znanje za zelo ugodno ceno.Zelo resen čevelj, tudi dovolj tog, za dobre smučarje, po realni ceni. Za širšo, a ne premočno nogo. Zagotavlja resnično prefinjeno prileganje zaradi lupine in obloge, ki ju je mogoče enostavno prilagoditi, personificirati. Zgornji del, nastavljiv profil manšete, vas bo postavil v nevtralen položaj; to izboljša ravnotežje in zmanjša utrujenost, saj ga je mogoče natančno prilagoditi, da bolje oprime obliko noge. Notranji čevelj je obložen z izolacijo Primaloft, ki zagotavlja dodatno toploto, dvojni vstop pa omogoča zelo enostavno obuvanje in sezuvanje. Nakup za več let.