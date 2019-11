Pasti vadbe v mrazu

Ne pozabite na zaščitno opremo in sončno kremo

Ko je mraz, je kri koncentrirana v središču telesa, zato so glava, roke in noge ranljive za hlad. Nosite tanek par rokavic, narejen iz materiala, kot je na primer polipropilen, pod toplejšimi rokavicami iz volne ali pliša. Rokavice si nadenite, preden vas začne zebsti v roke, in nato odstranite zunanji par, če se vam roke začnejo potiti. Premislite o nakupu športne obutve , ki je pol številke ali število večja od vaše običajne obutve, da si lahko obujete še debele termalne nogavice ali dodatni par običajnih nogavic. Ne pozabite na pokrivalo, ki bo zavarovalo vašo glavo, ali pa si nadenite trak za ušesa. Če je zelo mrzlo, si nadenite šal ali smučarsko masko, da si boste zavarovali obraz.Če vadite zunaj, ko je že mrak ali tema, nosite odsevna oblačila. Da boste stali trdno na nogah, izberite obutev z dovolj dobrim oprijemom, da boste preprečili padce, predvsem če je zunaj ledeno ali zasneženo. Med smučanjem in deskanjem na snegu nosite čelado. Uporabite lahko kemične grelce za segrevanje dlani in stopal, sploh če imate pogosto mrzle prste ali pa imate obolenje, kot je na primer Raynaudov sindrom (stanje, pri katerem se občasno prekine pritok krvi v roke in noge ali druge dele telesa).Prav tako kot poleti vas lahko tudi pozimi opeče sonce – še celo bolj, če se rekreirate na snegu ali na visokih nadmorskih višinah. Nosite zaščitno kremo za sonce, ki varuje pred žarki UVA in UVB, in balzam za ustnice, ki prav tako vsebuje sončno kremo. Oči pred snežnim in ledenim bleskom zavarujte s temnimi ali smučarskimi očali.Prav tako kot v toplem vremenu morate tudi v hladnem med vadbo ostati dobro hidratirani. Pijte vodo ali športne pijače pred vadbo, med njo in po njej, tudi če niste prav zares žejni. V mrazu ste lahko dehidrirani tako kot v vročini, od potu, dihanja, izsuševanja zaradi zimskega vetra in večje proizvodnje seča, le da to v mrazu teže opazimo.Ti nasveti vam bodo pomagali varno in z užitkom trenirati, ko bodo temperature padle in se bo ohladilo. Medtem ko trenirate v hladnem vremenu, ves čas spremljajte počutje svojega telesa, da boste preprečili zimske poškodbe, kot so na primer ozebline. Poskušajte skrajšati zunanje aktivnosti ali pa jih popolnoma preskočite, kadar je vreme res slabo, prav tako vedite, kdaj je čas, da se odpravite domov in se ogrejete. Koristno je, da vedno nekdo ve, kje bo potekal vaš trening in kdaj približno se nameravate vrniti, če bi kaj šlo narobe.