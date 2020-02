Pečen piščanec na športni način

Potrebujemo(4 do 6 oseb):

Foto: Tanja Drinovec

Prijatelji športa so s piščančjim mesom dobro seznanjeni in poznajo njegove dobrobiti in pozitivne lastnosti. Naj pa povem, da gre za visoko beljakovinsko vrsto mesa z relativno nizkim deležem maščobe, če se slastno zapečeni piščančevi koži lahko odpoveste (oziroma jo ne jeste).Po nekaterih restavracijah so razni krožniki s piščancem imenovani kar fitnes meniji.Tokrat bomo našega piščanca spekli kar celega v pečici, običajno kruhovo polnilo pa bo zamenjalo malce lažje in zelo okusno ohrovtovo za kanček dodanega zdravja.Seveda je takšen piščanec zelo primerno kosilo, prav lahko pa ga pojeste kot zgodnjo večerjo. Priprava vam bo zaradi pečenja vzela nekaj časa tako, da prav na hitro tokrat ne bo šlo.1 cel očiščen piščanec brez drobovineOljeSolManjša ohrovtova glava1 čebula100 g slanine2 stroka česnaNekaj rezin starega namočenega kruhaŠopek sesekljanega peteršiljaKrušne drobtine3 jajcaSol poperPest naribanega siraPiščanca operemo in osušimo.V vreli slani vodi nekaj minut blanširamo ohrovtove liste in jih odcedimo. Na vročem olju prepražimo sesekljano čebulo in slanino. V posodo damo ožet kruh in dodamo čebulo, slanino in sesekljane ohrovtove liste, česen, peteršilj, jajca, sol, poper, nariban sir in drobtine po potrebi. Zmes mora biti primerne gostote, da ne razpada (to uravnavamo z drobtinami). Posoljenega piščanca nadevamo z ohrovtovim nadevom.Pod kožo nadevamo tudi bedra. Piščanca damo na pomaščen pekač, premažemo ga z maslom in nanj položimo še nekaj rezin limone. Pečemo ga pri temperaturi 180 stopinj približno uro in pol. Vmes ga občasno polivamo z lastnim sokom iz pekača. Na koncu pečenja, lahko temperaturo v pečici še malo povečamo, da lepo porjavi. Zraven lahko po želji pečete poljubno zelenjavo ali krompir, ki se k piščancu odlično poda.***Tanja Drinovec, študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.