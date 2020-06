Pečena orada na športni način

Za pripravo so ribe lahko zares enostavne, če seveda nismo nagnjeni h kompliciranju. FOTO: Tanja Drinovec

Za dve osebi potrebujemo:

Priprava:

Nekateri med vami boste v teh dneh morda že na morju po bogatih ribjih tržnicah že prebirali med vsemi mogočimi sortami jadranskih rib ali pa jih celo lovili. Tudi če ne, je prav, da si vsake toliko omislimo dobro ribo . Zdravje nam bo menda zelo hvaležno. Nekatere prehranske teorije nas k ribam nagovarjajo kar enkrat na teden.Mnogim se priprava rib morda upira zaradi neprijetnih vonjav po kuhinji, sama pa menim, da riba pečena v pečici v za povrhu še moderno opremljeni kuhinji ne naredi kakšnih nevzdržnih in neprijetnih življenjskih razmer.Tokrat bomo v pečici pekli orado. Sama kar nekaj časa nisem bila pretiran ljubitelj rib ravno zaradi njihovih kosti, ki so se mi nekoč v rani mladosti prav neprijetno zataknile v grlu in mi zapustile zelo neprijeten spomin . Od takrat dolgo let riba ni bila na mojem jedilniku z izjemo kakega osliča. Ko sem se prvič srečala z orado, sem ugotovila, da znajo biti ribe tudi prav udobne za uživanje in seveda tudi okusne.Ne smemo pa pozabiti seveda tudi na zdravje. Na splošno so ribe bogat vir omega 3 maščobnih kislin, beljakovin, vitaminov in rudninskih snovi. Zelo pomembne so za delovanje možganov, seveda pa tudi srčno žilnega sistema.V resnici pa ima ta dar iz morja še en velik plus. Za pripravo so ribe lahko zares enostavne, če seveda nismo nagnjeni h kompliciranju. Našo orado bomo spekli kar v pečici, družbo pa ji bo delal odlični mladi krompir, ki trenutno nastopa v glavnih vlogah po vseh tržnicah.2 srednje veliki oradiRezine limoneNekaj vejic rožmarinaNekaj mladih čebulicSolOlivno olje1 dl suhega belega vinaCca pol kg mladega krompirjaKrompir očistimo in narežemo na manjše koščke. Skuhamo ga v slani vodi, da se malo zmehča in odcedimo. Ribo očistimo in posolimo. Krompir in očiščeno čebulo damo na pomaščen pekač in ga pečemo v pečici na 200 stopinj približno pol ure. Vzamemo ga iz pečice in malo premešamo. Nanj položimo rezine limone, ribi in vse skupaj posujemo z rožmarinom, zalijemo pa še z vinom. Nadaljujemo s peko približno pol ure(odvisno od velikosti ribe) pri enaki temperaturi kot prej (200 stopinj).***Tanja Drinovec študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.