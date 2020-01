Pečena ovsena kaša s sadjem

Za pekač 24 x 34 cm potrebujete:

Zmes vlijemo v pomaščen pekač in pečemo pri temperaturi 180 stopinj približno 20 do 25 minut, da lepo porjavi. Foto: Tanja Drinovec

Priprava:

Naše kosmiče bomo tokrat spekli v pečici, dodali pa jim bomo še nekaj vitaminov v obliki sadja, zdravega meda in začimb. Foto: Tanja Drinovec

Ovseni kosmiči so po svoji sestavi izvrstno živilo z obilo vlaknin. Znižujejo tudi raven slabega holesterola in so odlični v boju proti srčno žilnim obolenjem. Njihova sestava pa so v največji meri ogljikovi hidrati, ki so kot živilo odlični za napornejše, daljše športne podvige . Seveda pa so dobrodošli tudi kot zdrav jutranji obrok.Naše kosmiče bomo tokrat spekli v pečici, dodali pa jim bomo še nekaj vitaminov v obliki sadja, zdravega meda in začimb. Obrok lahko odnesete zavit s seboj v obliki ploščic kot zlato rezervo za izhod v sili.Z okusi in dodatki pa se kot vedno lahko tudi sami poigrate po vaših željah in zamislih. 130 g kosmičevSok pomaranče2 banani1 nastrgano korenje2 jajci2 žlici stopljenega kokosovega olja3 žlice medaŠčepec soliCimet, kardamom, ingver (ščep)Limonina lupina2 manjši jabolki (očiščeni in sesekljani)Kosmiče prelijemo s sokom pomaranče in jih pustimo nekaj časa, da se napihnejo. Ročno ali na mešalnik zmešamo banano. Dodamo jajca, kokosovo olje, korenje, med in vse skupaj mešamo. Nato primešamo začimbe in še odcejene kosmiče. Nazadnje vmešamo še koščke jabolk in limonino lupinico. Zmes vlijemo v pomaščen pekač in pečemo pri temperaturi 180 stopinj približno 20 do 25 minut, da lepo porjavi. Pečeno kašo postrežemo z dodanim sadjem.