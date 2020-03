Pecivo z višnjami

Potrebujemo:

Danes se ta recept bere drugače. No, še vedno nam je dovoljeno v naravo, zato je ta recept mogoče na mestu, če ste »odšportali« kakršenkoli dober trening, ko so vaše energijske zaloge pri dnu. Pecivo je zelo hitro pripravljeno , sočno in prijetno sladko kiselkastega okusa, da se brbončice lahko zaposlijo in poigrajo s prepoznavanjem okusov v ustih.Za bolj zdrav pridih ga bomo naredili pretežno iz bogate mandljeve moke, kokosovega sladkorja vanj pa bomo stresli prijetno kiselkaste sočne višnje (lahko vložene, zmrznjene ali sveže), ki bodo našemu pecivu dodale vitaminsko vrednost. O takšnem pecivu lahko razmišljate kot o skušnjavi in »nebodigatreba« za naše telo, lahko pa razmišljate kot energiji, gonilu naših lačnih telesnih celic, ki potrebujejo energijo.Če vam tole okusno in sočno pecivo ob velikih skušnjavah zdrži celo in nepoškodovano, ga lahko prav mirno odnesete s seboj na kak daljši pohod.Za podolgovat pravokotni pekač:250 g masla120 g kokosovega sladkorja4 jajcaNekaj žlic sladke smetane220 g mandljeve mokeŠčep soli2 žlici pirine mokeLimonina lupina, vanilja, rumŠčepec cimetaKozarec vloženih višenjMaslo sobne temperature penasto stepamo. Počasi mu dodajamo sladkor in zmešamo v gladko zmes. Počasi in postopno dodajamo tudi jajca nato še smetano. Nazadnje primešamo še obe moki in ostale začimbe. V homogeno zmes nazadnje vsujemo še višnje in jih ročno s spatulo vmešamo. Vse skupaj vlijemo v pomaščen pekač. Pečemo pri temperaturi 180 stopinj približno 40 minut. Malo ohlajenega stresemo iz pekača in narežemo.***Tanja Drinovec študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.