Pedal Mafia in drogomet

Bodite nežejni

Zelo učinkovit način, kako se izogniti nevarnosti sončnih žarkov je izogibanje najbolj vročim obdobjem dneva. FOTO: Shutterstock

Primerna oblačila

Jasen pogled pred seboj

V zelo vročih dneh se asfalt lahko stopi in povzroči madeže spolzkega ali lepljivega katrana, ko se površina ceste v vročini dvigne. FOTO: Shutterstock

Krema za nos. In še kaj

Vadite zjutraj ali zvečer

Spet doma ...

Vroče je. In tega ni krivo slovensko predsedovanje Evropski uniji, niti ne skrb ljudstva za našo vodo za večno. Vode ne damo, naj velja bolj, kot je veljalo takoj po drugi vojni Trst je naš!.Vročina, to je večje od nas. In bolj toplo in pekoče. Vročinski val morda ne bo dolgo, čeprav pravijo, da prihaja pekel na zemlji, kar je odlična novica, če imate radi sonce, in vročino čez vse - če živite bedno kolesarsko življenje, če se težko borite za vožnjo po vročini, potem ste v težavah. Tako rekoč sredi apokalipse.Vožnja po vročini je morda bolj privlačna kot oddih v mračnem zimskem dnevu na Grenlandiji, vendar ima svoje izzive, ki jih je treba premagati, saj se vaše telo spopada z visokimi temperaturami. Na Grenlandiji samo pademo v depro in smo tako takoj podobni slavnim deprašem.Če govorimo o slavnih, ki vozijo kolo, sta toin; Harrisona smo videli, kako na fotografiji vozi colnaga v sončnem menda kalifornijskem dnevu v dresu z napisom Pedal Mafia, Robin pa je svoj že odpeljal, malo tudi z depro, vsekakor pa nima več težav z vročino. Ga pa pogrešamo.Še k Pedal Mafia. Morda je to slovenska firma, glede na to, kar vemo o nekaterih, ki so aktivni na črno v svetu cestnega poklicnega kolesarstva na svetovni ravni. Ekskluzivni razvedrilni drogamet. Je pa Pedal Mafia avstralska zadeva ... Gremo v PM. PM je njihova kratica, če boste ravno želeli zlesti v ta oblačilca.Skratka, tudi za nas običajne smrtnike obstaja nekaj preprostih nasvetov, s katerimi se bomo izognili nekaterim pogostim pastem med vožnjo po vročem vremenu in pripeki.Se pravi hidrirani. Ena največjih ovir pri kolesarjenju v vročem vremenu je vzdrževanje ustrezne hidracije. Znojili se boste, ker se tako vaše telo poskuša naravno ohladiti, toda znoj bo hitro izhlapel, kar pomeni, da je težko natančno oceniti, koliko tekočine izgubljate.Med vožnjo pijte malo in pogosto in se prepričajte, da imate s seboj veliko pijače ali da poznate kraje na poti, kjer lahko dobite še več tekočine. Kraj ni nujno isto kot oštarija s pivom.Poskrbite, da boste v vročini s seboj vzeli dovolj pijače, čeprav je to morda videti nekoliko pretirano; neverjetno je, koliko pijače lahko popijete v vročem dnevu - pitje dveh polnih plastenk med dolgo vožnjo je povsem normalno. Najslabše je, da pijete šele, ko postanete žejni, nujno je, da iz bidonov srkate od začetka vožnje do konca.Uporaba pijač z elektroliti je lahko dobra ideja za nadomestitev izgubljenega zaradi znojenja, saj to lahko povzroči krče. Nasutje ledenih kock ledu v steklenico, preden odidete, bo pomagalo, da bo vaša pijača vsaj v prve pol ure ohlajena.Bolj, ko boste vrteli pedale, bolj se boste znojili; zato, če je res vroče in začnete to čutiti, dihajte s tekočino, zmanjšajte tempo ali skrajšate vožnjo. In ne pozabite med pitjem na pozornost, da na svoji vožnji tudi jeste dovolj.Z ogromno paleto tehničnih oblačil, ki so zdaj na voljo na trgu po različnih cenah, resnično ni nobenega opravičila za nošnjo zimskega dresa z dolgimi rokavi, ko je zunaj 30 stopinj in se v njem cvremo, kot bi bili zaprti v polivinilasti vrečki. Tega je kar precej: tudi med kolesarkami je tako, da v hudi vročini nosijo kolesarske hlače pod koleni, ker jih to kakor optično podaljša in stanjša, in nič bolje ni pri kolesarjih, ki s pajkicami briljirajo tam, kjer bi vsi kolesarili goli, če bi smeli ali si upali. Če so pod takimi pajkicami še gate, se bo kolesarju še lulček zadušil ...Lahki materiali z odličnimi tehničnimi lastnostmi odvajanja vam bodo pomagali, da se ohladite in preprečite neprijetno kopičenje znoja. Dolga zadrga na sprednji strani kolesarske majice vam lahko pomaga pri uravnavanju temperature, lahka mrežasta majica pod kolesarsko pa tudi pri odstranjevanju in izhlapevanju znoja s kože. Vetrič, ki ga ustvarite z vožnjo, ima hladilni učinek in včasih šele, ko nehate voziti, ugotovite, kako vroče je. Tudi odzračevanje pod pazduho, se pravi material z luknjicami, pomaga ohranjati telo na hladnem.Rokavice, ki popolnoma skrijejo prste, so sicer boljša ideja kot nobene rokavice, saj prepotene dlani lahko zabolijo, ko primete krmilo. Lahke kolesarske nogavice, ki odvajajo znoj, prav tako zelo poceni kupite pri katerem koli kolesarskem prodajalcu.Bistven je tudi dobro prilegajoč se par kratkih hlač, vsako drgnjenje po občutljivih delih, poslabšano z znojem, lahko zelo hitro povzroči neprijetno bolečino.Pomaga vam lahko nanašanje posebne kreme pred vožnjo, na sedalo. Nosite sončna očala s 100-odstotnimi UV-filtrirnimi lečami, da preprečite poškodbe oči in preprečite vstop prahu, žuželk in muh, ki se tako radi kopajo v očesnih zrklih ...V zelo vročih dneh se asfalt lahko stopi in povzroči madeže spolzkega ali lepljivega katrana, ko se površina ceste v vročini dvigne. Poleg nevarnosti vožnje po nestabilni površini se katran lahko zapeče na pnevmatikah in pobira pesek in umazanijo, in naenkrat se bo vse nabralo med pnevmatiko in zavoro in bo kolo zablokirano. Nikoli ne tvegaje vožnje po pravkar asfaltirani cesti! Bolje je, da takih 100 evrov poklonite nekomu, ki jih potrebuje za kaj pametnega.Preoblikovanje cest poleti je lahko velika nevarnost za kolesarje. Številni lokalni šerifi poletne mesece uporabljajo tudi za oblačenje narave v asfalt, recimo za postopek, pri katerem se tekoč bitumen vlije na cestno površino in k temu doda plast gramoza. Nato se presežek gramoza kopiči, zlasti ob cesti in na križiščih, zaradi česar pnevmatike izgubijo oprijem. Po poletni nevihti bodite pozorni tudi na mokre ceste, ki so lahko zelo mastne, zlasti pod gostim drevjem.Medtem ko so nekateri kolesarji ponosni na svojo kolesarsko porjavelost kot znak in dokaz kolesarke časti, je drugim neprijetno videti, če še vedno nosite snežno belo kožnato majico, ko se slečete. Toda smešne črte na rokavih in stegnih niso glavna skrb - težava sta škodljiva sončna opeklina in tveganje za kožni rak zaradi pretirane izpostavljenosti ultravijolični svetlobi.Jasno nebo lahko pomeni tveganje za sončne opekline: nujno poskrbite za zaščito pred soncem. Nanesite zaščitno kremo na izpostavljene dele telesa: roke, noge, obraz in zlasti zadnji del vratu. Položaj na vašem kolesu je kriv, da bo območje na sprednji strani nog nad kolenom in stegni bolj izpostavljeno soncu bolj kot na drugih predelih nog.Zelo učinkovit način, kako se izogniti nevarnosti sončnih žarkov je izogibanje najbolj vročim obdobjem dneva. V poletnih mesecih je veliko dnevne svetlobe, zato lahko vadba zgodaj ali konec dneva še vedno pomeni, da vozite v toplem, vendar brez veliko nevarnosti. Vozite se zjutraj, preden je vroče ali zvečer, ko se ohladi - obakrat z dodatno prednostjo cest z manj prometa.Vožnja zjutraj ali zvečer ima lahko svoje prednosti - tišje ceste in opazovanje divjih živali, ki so običajno skrite, ko sonce v celoti vzhaja na nebu.Če se vozite zvečer, bodite prepričani, da ste opremljeni z lučmi spredaj in zadaj, če boste predolgo uživali v razgledih, ko vas že ujame zadnje sonce. Nočno kolesarjenje je s spodobnimi lučmi lahko zabavno - dotlej le podnevi znane ceste boste videli dobesedno v novi luči.Tudi večerna vožnja je lahko prima, a v zadnji žep zapakirajte lahek anorak, če se vreme ohladi, ko sonce zaide.Posebej bodite pozorni na vnos tekočine, ko se vrnete domov, a tudi ne pozabite jesti, tako kot bi običajno po vožnji. Če si pred vožnjo pripravite primerno športno pijačo in jo v hladilnik pripravite, da bo na voljo ob vrnitvi, boste dobili ne osvežilno hladno pijačo, pač pa tudi boljšo regeneracijo. Ste slišali za proteine? Ne. Potem ste za jajca, sir, banano ...Hladna kopel ali prha bosta pomagali, da se ohladite in sperete nakopičeno umazanijo.