FOTO:Pet namigov za praznično obdarovanje smučark

Če smučarka še vedno nima dovolj toplih pancerjev je grelec pravšnja rešitev. Grelec ima 3 nastavitve za ogrevanje z anatomsko oblikovanimi grelnimi elementi z dvema grelnima območjema. Notranji ogrevani vložek ima dobro lastnost izolacije, kot tudi izvrstno lastnost vsrkavanja vlage, da ustvari optimalno klimo v čevlju. Kompaktne baterije za ponovno polnjenje z zaponko za enostavno pritrditev na čevelj, smučarski čevelj ali pas.Cena: 160 evrovVaša draga ima čas za tek samo zvečer. Njena oblačila imajo slabo vidne odsevnike ali pa jih sploh nimajo. Ni problem, tukaj je razpršilec, ki bo zelo pomagal k vidljivosti. Pri tem vam pomaga označevalni razpršilec, ki ga lahko uporabite na vseh oblačilih in drugih materialih. Odsevni učinek je viden s čelno osvetlitvijo s svetlobnimi viri. Razpršilec je mogoče hitro in enostavno uporabiti na različnih površinah funkcionalnih oblačil, kot tudi na kapah. Lahko pa ga uporabite na kolesu, na čevljih, čeladah, rokavicah, ščitnikih in nahrbtnikih. Primeren je za vse športnike, pešce, kolesarje, rolkarje, motoriste v temi ali slabi vidljivosti. Pršilo je mogoče enostavno odstraniti z običajnimi čistili in detergenti.Cena: 20 evrovGojzarji, ki jih lahko uporabljate skozi cel oleto. Ime Retro pove, da so podobne čevlje v Tržiču izdelovali že pred stotimi leti. Zdaj so jih priredili, jim dali večjo prožnost in inovativnost v barvnih kombinacijah, ohranili pa so izredno trpežnost in prostornost. Izdelani so v dveh izdelavah: flex- šivani in lepljeni v enem čevlju. Čevlje Retro nosimo čez vse leto v modernem gorenjskem stilu, ki je značilen za ves alpski svet od Cortine, Innsbrucka, St. Moritza do Chamonixa. Poleg se seveda poda kakšen volnen pulover ali pa vsakodnevna trendovska oblačila.Narejene so iz Merino volne in odlično odvajajo vlago ter preprečujejo nastanek neprijetnih vonjav. Konice na prstih so narejene iz materiala, ki omogoča uporabo mobilnega telefona na dotik in tako dlani ohrani tople.Cena: 22 evrovOdlična ženska izolativna jakna z nastavljivo kapuco. Izdelana je iz materiala, ki greje in ščiti pred vetrom in vlago. Ima tri priročne žepe, ki se zapirajo z zadrgo. Rokava se zaključujejo z nastavljivim velkro trakom, ki preprečuje uhajanje hladnega zraka pod rokav. Ikonični dizajn HH zagotavlja prepoznavnost blagovne znamke.Cena: 314 evrov