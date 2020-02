Pet vrst glavobola in kako ga odgnati

Tenzijski glavobol

Glavobol v serijah

Sinusni glavobol

Glavobol, ki smo ga že pozdravili

Migrena

Toliko kot je ljudi, toliko je različnih občutenj bolečine. Vsi pa smo si enotni, da gre za neprijeten občutek. Bolečina nam sporoča, da je telo poškodovano ali da mu grozi okvara. Njeno poslanstvo nas je opozoriti, da se moramo »ustaviti« in nekaj spremeniti. Možgani nam včasih sprožijo refleksni odgovor in tako sporočijo naši roki, ki se je dotaknila vroče plošče, da se takoj odmakne. Naše telo zazna bolečino šele, ko bolečinski receptorji pošljejo signale v možgane. Vendar to ni preprost, poenoten proces, ki bi se odvijal enako po vsem telesu. Podobno je pri glavobolu, ki ga moramo prepoznati, da ga uspešno odženemo.Predstavljamo pet vrst glavobola po mednarodni specifikaciji, trije spadajo med primarne, dva med sekundarne glavobole.Glavoboli, ki jih spremlja napetost in pritisk okoli glave, predvsem pri sencah ali temenu, so najbolj pogosti pri sodobnem človeku. Niso tako hudi kot migrenski glavoboli, saj ne izzovejo bruhanja in slabosti in nas zelo redko ustavijo pri rednih dnevnih opravilih.Ponavadi so tablete, ki jih v lekarni dobimo brez recepta več kot dovolj dobro protibolečinsko sredstvo. Zdravniki pravijo, da ti glavoboli nastanejo zaradi napetosti na relaciji vratnih mišic in lasišča ali pa gre za najbolj popularno razlago glavobola danes - stres.Glavobol v serijah ali rojih prizadane več moških kot žensk, pomeni pa ponavljajujočo bolečino v glavi, ki se pojavlja v serijah. Latnosti te vrste glavobole so nenadna in močna bolečina na eni strani glave, vse skupaj pa spremlja solzenje oči in zamašen nos na isti strani glave, kjer se je pojavil glavobol.Med glavobolom se posameznik izjemno težko sprosti, zato vsakdanja opravila opravlja precej težje. Vzrok za takšen glavobol ni poznan, a vseeno nevrologi namigujejo, da gre lahko za genetsko pogojeno komponento tega stanja. Zdravila ni, razen klasičnih tablet proti glavobolu, ki bolečine ne odženejo, le olajšajo.Ko se sinusi vnamejo, pogosto zaradi infekcije, lahko povzročijo nekaj bolečine. Ponavadi ga spremlja vročina in velika večina tak glavobol označi za posledico zamašenega nosu in pritiska v glavi, kar ni točno.Glavobole zaradi infekcije sinusov zdravimo z antibiotiki in antihistaminiki.Pretirano uživanje protibolečinskih tablet, lahko, ironično, povzroči povratek glavobola. Gre za najbolj poznane tablete v svetu glavobola, tako kot tablete, ki jih dobimo v lekarni na recept.Eden izmed razlogov za nastanek tega glavobola so odtegnitveni simptomi. ko tableti prenehajo delovati, kar naše telo hitro zazna.Kako prepoznamo migreno? Prvič, tak glavobol, ki ga spremlja slabost in bruhanje, se pojavi vsaj petkrat v našem življenju. Drugič. traja med 4 in 72 ur., Tretjič, občutljivost na zvok in svetlobo, glavobol na eni strani glave. Četrtič, nezmožnost opravljanja vsakdanjih opravil.Pri migrenskih glavobolih lahko pride tudi do otopelosti rok in motnje vida.