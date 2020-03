FOTO:Pica iz domačega gozda

FOTO: Tanja Drinovec

O pici težko povemo kaj novega. Je ena najpogosteje pripravljenih jedi po celem svetu. Prišla je iz sosednje Italije . Njena značilnost je kvašeno testo z omako iz paradižnika.Osnovna oblika je v barvah italijanske zastave. Dodan ima sir, posuta pa je z baziliko in origanom. Takšna ima ime po soprogi prvega italijanskega kraljaRazširjenost v svetu pa si je prislužila popolnoma upravičeno zaradi svoje enostavnosti, praktičnosti in nešteto možnosti in načinov, na katere to slavno jed lahko pripravljamo.Morda pa vsi le niste vedeli, da so to italijansko jed mnogi Francozi modificirali in tako velikokrat nadomestijo paradižnikovo omako s kislo smetano. Nekateri se boste morda zmrdovali nad takšno močno in »nezdravo« kalorično izbiro. Verjamem pa tudi, da so med vami posamezniki, ki bodo prav takšno različico sprejeli odprtih rok. Kolikor spremljam kolesarski kulinarični svet, je takšna pica žebljica na glavico za lačnega in s kalorijami podhranjenega kolesarja na primer.Ker smo še vedno v karanteni bomo po sestavine in svež zrak zopet skočili kar v bližnji gozd ter pico pokrili z zdravim čemažem, dodali pa ji bomo še kozji sirom in jajce seveda vse na testu premazanim s kislo smetano.Naj povem še to, da imam v hiši kuharskega »nejevernega Tomaža«(šolanega gostinca), ki se je nad mojo odločitvijo zmrdoval. Po degustaciji pa mi je s sklonjeno glavo rahlo poparjen prišel priznati (kar je dandanes velika redkost), da tale pica se mi je pa res posrečila.300 g pirine moke6 g soliPol kocke kvasaNekaj žlic olivnega oljaCca 350 ml vode0,5 l kisle smetane2 šopa sesekljanega čemažaNekaj pesti mehkega kozjega siraJajca (po želji)V posodo stresemo sestavine za testo (moko, sol, kvas, olje in vodo). Zgnetemo voljno mehko testo in ga vzhajamo dobre pol ure, da vsaj dvakratno naraste. Testo nato razvlečemo po namaščenem pekaču.Prelijemo ga s kislo smetano, potresemo s sesekljanim čemažem in sirom. Pico pečemo pri temperaturi 200 stopinj približno 15 do dvajset minut (odvisno od debeline testa). 5 minut pred koncem peke na pico razbijte še jajce, če to želite.***Tanja Drinovec je študij arhitekture uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi skozi prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.