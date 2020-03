Pisma od doma: Tako lep dan je bil

Hribi so pred nosom. Naenkrat se spomnim vseh imen večine vrhov. Čudno… FOTO: Shutterstock

Tudi zadnji rašiški čas je bil del nove generacije. Devet minut. Čistega užitka. FOTO: Shutterstock

V prejšnjih časih bi ponorel: članek, napisan do polovice in čez, iz ene same misli, je izginil. Pred menoj. Ni kaj, gremo še enkrat.Kako lepi so bili hribi, ne da bi jih kdo prosil zato. Hribi so lepi, ne da bi hoteli biti taki, pač taki so. To so bile zadnje misli, napisane v slovo nedelje in v pozdrav ponedeljku, preden sem šel spat.Preveril sem povezavo iz moje nove pisarne, doma, v staro, na Polet in Delo. Službeni računalnik z vsem, kar potrebujem za dopisnika Poleta za Slovenijo iz Bežigrada, se je lepo povezalo z matico.Ne, nisem šel miren spat; poleg skrbi, ki jih ima te dni vsak, je seveda tako, da se pripelje še kaj, in to v velikih količinah in na časovno enoto, ki je večja od tistega, kar bi si želel, da bi zmogel.Pa, saj sem navajen...Težave so edina ravnica v življenju, ki je vedno pod teboj, za teboj, pred teboj. To tako je.Bujen v novo, ponedeljkovo jutro in v nek nov čas. Stavek od včeraj je še vedno tu.Kako lepi so bili hribi, ne da bi jih kdo prosil zato. Hribi so lepi, ne da bi hoteli biti taki, pač taki so.Odšla sva na kolo. Morda dolgo ne bova mogla, sva rekla, in dolgih sprehodov čez Rožnik bo lahko še veliko, kolesarjenja pa bog si vedi, če.Povsem miren nisem bil; po navadi se niti malo ne obremenjujem s tem, kaj vse se ti na cesti lahko zgodi; največ lahko storiš zase sam, na druge nimaš vpliva.Če bi ga imel, bi bil bog, a ne?A na kolesu je tako, da se ti vedno kaj zgodi. Na maroškem Atlasu, na višini Triglava, v snežni nevihti, ko jo odneseš za las, skoraj bi gori v gori ostal sam, ker so tisti pred tabo v pol ure, ko je postalo resno, postali zaradi mraza povsem drugi ljudje in so jo z džipi hoteli pobrisati v dolino; ali pa, veliko bližje, v Polhograjcih, ko se je v trenutku odprlo nebo, grapo je zalila voda, da sem vozil po pol metra, z bregov so padale skale in postajale čeri, nikamor se nisem mogel skriti, treskalo je kot bil imeli gromi športni dan, in tam, ko se malo odpre pred Polhovim Gradcem, sem bil gotov, da me bo zadelo z neba.Pa tako lep dan je bil.Greva na Rašico, potem dol v Tacen, Smlednik, Vodice, par krat tako, pa bosta obrnjeni dve uri. Skrb je, če se kaj zalomi, da bi mogel s kolesom domov – niso časi, da bi poklical prijatelja, naj pride z avtom pote, še manj, da bi, če padeš, čakal na rešilca in upal na urgenco.Rašica je bila včasih zame božja pot, kako sva se po njej, tam, kjer se je meril čas, tolkla s. Več kot tri desetletja nazaj, ko so bila gorska kolesa še redki mladiči, in ko sem zajahal prvo specialko. Pripeljano iz Italije, zelo staro, veliko premajhno, a vseeno dovolj veliko za tistih 5.21. Dve sekundi hitreje od T, mojega urednika na Delu Plus in Novicah.Na smrt sva se gnala. Kot bi šlo za življenje, na tem klancu. Pa je bilo veliko huje v službi. Veliko. V imenu zakona na teve je za gledalca fikcija, za nas takrat ni bila. Še danes ne vem, kako sva odnesla živo glavo. Sreča ne spremlja hrabrih, pač pa bedake.Ja, ko se jim enkrat zameriš, onim v senci, to traja za vedno, zamera z maščevanjem gre iz generacije v generacijo.Tudi zadnji rašiški čas je bil del nove generacije. Devet minut. Čistega užitka. Spust je prinesel nov spomin, »Spomin levega ovinka«. Tistega, ki ga nikoli nisem upal položiti, kot je treba, nekako se nisva našla v fiziki nagiba. Dokler se mi nekega dne, ko sem lazil skozenj navkreber, ni vanj nasproti pripeljala stara gospa, v firtahu, z dvema cekarjema na balanci prastarega kolesa, in brez zaviranja zvozila ovinek. Potem je bilo tudi zame vse lažje. Prav enostavno pa ne. Ovinek, ki mi ne leži, še po tridesetih letih ne.Smlednik. Golfisti so kot kolesarji, nikoli ne znajo odnehati. Igrišče je živo. Zdi se mi celo, da na hribčku vidim znano figuro. Opa, pa ne, da sta spet skupaj; zarečenega kruha se veliko poje, to vsi vemo. »Ne bi šla Gorenjskega kroga, namesto okoli Šmarne, morda dolgo ne bova mogla?«. Vedel sem, da bo tako. Težko bi razložil… ljudje imamo v sebi različne čipe.Precej kolesarjev srečujeva na poti, stokrat prevoženi, v toliko različnih skupinah in z vsemi vrstami znoja, s tako veliko izhodišči, iz katerih sem krenil iz življenj na to pot. Vedno je lepo. Vedno so tam na desni hribi. Na pomlad, ko piha tisti čuden veter, poleti, ko je še pod večer vroče, jeseni, ko se ti zdi, da je vse v redu, in zdaj še pozimi, ko je sneg pozabil, zakaj je v vesolju. Nihče ni tako spremenil kolesarjenja, kot sneg. Zaradi njega in zime, ki je ni, je kolesarjenje postalo celoletni šport. Mnogi so navdušeni, da je tako. Jaz ne. Zimo imam rad. Rad imam, ko tri, štiri, pet mesecev povezuje prejšnje, minulo, in novo kolesarjenje.Proti Voklem. Po svoje neumen spomin, na Bambijevi dirki sem bil tu enkrat četrti za slovenski pokal. Dovolj nesramen bil, da sem se prerinil daleč preveč spredaj glede na svojo moč in znanje, potem pa so za menoj padli, veliko boljših od mene je šlo v kepo. Nihče me ni pričakoval tako visoko, morda najmanj sam sebe. Na dirko sem prišel s Pokljuke, kjer sem dan prej proti Konjščici gnal testno ciklokros kolo, noč potem pa je bila kratka in nešportna.Ob cesti je veliko sprehajalcev, veliko več kor kadarkoli doslej. Vsi hočejo ven, dokler lahko, tako se mi zdi. Še nikoli nisem srečal toliko družin z majhnimi otroci, tudi na kolesih, nikoli. Prav je tako.Hribi so pred nosom. Naenkrat se spomnim vseh imen večine vrhov. Čudno… Oče me jih je kot otroka učil, nisem vedel, da sem si jih zapomnil. Na Krvavcu zagotovo še smučajo. Privoščim jim, letos spet nisem šel gor. Upam, da se v gondolah vozijo po eden… Ko sem bi otrok, je na Krvavec peljala dvosedežnica – sedeža sta bila postavljena drugače, postrani si gledal v dolino, prava umetnost je bila sesti nanju s smučmi v naročju in potem še držati deko, s katero so te pokrili. Zeblo je, po navadi, pa daleč se je videlo. Ko je prišla kabinska žičnica, je bilo kot bi pod Krvavcem pristala vesoljska ladja. Čar starega Krvavca pa je izginil.Nasmehnem se... Ko sem pristal, da narediva Gorenjski krog, saj ga morda dolgo ne bo na voljo, in da greva do Krvavca, je bila vesela in rekla, da ima dovolj ploščic, tudi če greva na vrh. Ne,do Cerkelj greva, Krvavec je prehud klanec za ta čas, dan je prekratek in spust je mrzel. Aha. Ni padlo na plodna tla. Klasika. Nikoli ni dovolj.Pri Strmolu se spomnim hecnega dogodka, ko sem nekoč gnal kronometrsko kolo in nenadoma opazil, da se mi je zadaj za rit nalepil gost. Gnal sem do konca, čez vse, a se ga nisem znebil. "Kar dober je," sem pomislil, "veter je v rit, 50 greva, pa nič..."Ko sem pred Cerkljami omagal, sem se ozrl nazaj, nikogar ni bilo. Bo že tako, sem si razložil, da je polno zadnje kolo pod posebnim kotom v soncu naredilo posebno senco, ki se je zdela, kot bi imel družbo. Je bilo pa malo čudno. Saj tam tudi tako je.Grad Strmol je čuden kraj, nič dobro se ne počutim, ko grem mimo. Toliko žalosti je okoli tega bisera. Ljudje so lahko zveri.V Cerkljah zavijeva na Pšenično polico, zamenjava se, končno, "ne vozi čez 30, danes uživava." Na cesti, kjer običajno srečaš traktor, avto in bicikliste je tokrat veliko sprehajalcev. Res je drugačen dan.Hribi se skrijejo, piha v smrček, vidim, kako se muči, upočasnim in ji in si predvsem dam pol metra, ker jo veter nosi levo in desno; spomin na Barje pred tednom je preživ, dvakrat preživ, da bi tvegal.In tudi zadnje leto in pol, ko nisem mogel kolesariti, vsaj v skupini ne, je pustilo svoj pečat. Izgubil sem pravi občutek, rabil bom čas, da se bom spet vozil centimeter na gumo pred seboj.Komenda, tu sem pozno poleti prišel iz gozda, ko sem se klatil po goščah in holmih med Tunjicami in Komendo. Kakšni kolovozi so skriti v tem zelenilu, nikoli bi si ne mislil. Ja, svet je drugačen kot mi mislimo, da je. Je tak, kot je, naše misli so le narobe začrtane želje.V naslednji vasi je doma. Bog si vedi, kako se počuti, zdaj, ko je eden najboljših kolesarjev na svetu, pa tega ne more pokazati? Bo pa drugič. Tako jaz. »Zdaj bo pa lahko veliko treniral, ko bodo prazne ceste,« pride s strani, ne povsem nepričakovano. Gibanje ji pomeni vse, svobodo, sprostitev, dušni mir, brez njega ne zmore, vem, da dveh tednov v zaprtem prostoru v bloku ne bo zdržala.Ko se rešiva hiš, pogledam levo, vse polje in vsi hribi so na dlani, pogled za vedno. »Glej, kako je lepo, ta posnetek je treba spraviti v spomin.«Šinkov turn. Tisočkrat pregonjena ravnica. Nikoli ne gre tako hitro kot bi si želel. En čuden kos kolesarskega sveta. Vode je zmanjkalo, tam, pri ribniku pod Šmarno goro, je ni niti kapljice več. Tu nama je nekoč pod kolesi skočil maček, močno je počilo. Pogumna punca je, neprebojna, kar se tiče bolečine. Ni veliko takih pobov, kar se nejamranja zaradi telesa tiče.V Tacnu greva do kozolca, v tam spravljeno kučo putujučo, pobrat stvari, ki lahko pridejo prav. Obrnem ključ, zvesti fiat se lepo zavrti – koliko nepozabnih dni nam je poklonil, tudi letos, največ v Istri, tiste nepozabne zimske kilometre v meni tako ljubem kosu tega sveta. Najlepšem v veselju, in - težko pojasnim zakaj - vedno tudi otožnem, od nekdaj. Poberem par stvari in jih dam v nahrbtnik. »Slikaj me za volanom,« si zaželim, bog si vedi, kdaj gremo spet po starem na novo pot.Da bi se ognila glavni cesti greva skozi naselje, pod Tacenskim klancem prideva na glavno pot. Voznici belega kiinega terenca za las ne uspe, da me zbije po tleh. Niti opazi ne. Morda bi jo kakšen drug dan, stoječo pred semaforjem, nekam napotil. Danes ne. Danes je tako lep dan.Čez polje sije Ljubljane, še bližje Bežigrad, skoraj sva doma.»Koliko kilometrov imava?«, vprašam. Da jih je štiristo, metrov, manj kot sedemdeset, pove. Vem, kaj bo storila. Zavije v še en krog okoli bloka, da bo mera polna.Po navadi povem, kaj si mislim o tem. Tokrat ne. Tako lep dan je bil.Kako lepi so bili hribi, ne da bi jih kdo prosil zato. Hribi so lepi, ne da bi hoteli biti taki, pač taki so.