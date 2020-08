Po dopustu začnem kolesariti v službo

Odprta je najdaljša neprekinjena kolesarska steza na svetu Preberite še:

Bere se precej strogo, vendar povsem drži. Če se odločimo, da se v službo ne bomo več vozili z javnim prometom, osebnim avtom, niti šli peš in bomo iz kleti ali garaže potegnili bicikel ga zajahali ter se napotili v službo, potem je sprememba že v teku, le ostati mora tako.Najprej mora vsak premisliti ali je sploh možno iti s kolesom do službe. Razlogov, da je to nemogoče, je veliko; mogoče sploh ni prave kolesarske povezave do tja in nazaj, kar pomeni, da enostavno pot tega ne omogoča, ker se po večini cest, ki peljejo do službe, ne sme kolesariti ali pa je enostavno prezahtevna ali pa je enostavno preveč ovir, preveč semaforjev in je pot zamudna, nevarna, zahtevna.Seveda, vsaka služba ne omogoča tega početja kajti, če ste terenski komercialist na primer, potem je osebni avto vaša edina možnost, razen, če delate v službenem vozilu, ki vas čaka v podjetju. Torej spet obstaja možnost. S kolesom v službo gre lahko delavec, ki dela na istem delovnem mestu ves delovnik, pred in po službi ne vozi otrok v vrtec ali šolo …Nekaj let je v Sloveniji potekal projekt Pripelji srečo v službo, ki je nastal pod okriljem Urbanističnega inštituta Republike Slovenije s katerim se je oglaševalo kolesarjenje, kot način opravljanja vsakodnevnih poti, ena izmed teh je bila tudi pot v službo.S projektom so si prizadevali, da bi več Slovencev kolesarilo na poti v službo, saj so mednarodne raziskave kazale, da kolesarjenje vpliva na povečan občutek sreče. Prav tako pa naj bi povečalo delovno učinkovitost ter posledično izboljšalo odnos s sodelavci.Projekt je bil na začetku sila zanimiv. Osnovna ideja je bila, da bi zaposleni, ki že kolesarijo na delo, spodbudili še enega ali dva sodelavca. Skupaj bi se pridružili akciji in pričeli vsaj občasno kolesariti na delo. Prvih nekaj let se je akcija imenovala »V troje« in je bilo možno sodelovati le v kolesarskih trojkah. Kasneje so dodali možnost sodelovanja posameznikov in spremenili ime akcije v »Pripelji srečo v službo.«Če sem prav zasledil, se je akcija zaključila lansko leto, kajti na njihovi spletni strani ni več videti dejavnosti v tej smeri. Kakšen je izkupiček? Po nekaterih dostopnih podatkih naj bi v zadnjih petih letih naraslo število kolesarjev, ki vsakodnevno kolesarijo v službo, če le vreme to omogoča. V večini slovenskih mest so tudi izboljšali kolesarsko infrastrukturo, čeprav je to »nikoli dokončano delo.« K napredku so pripomogla tudi, tako imenovana »občinska kolesa«, ki so na voljo v vedno več krajih, naseljih, mestih po državi.Kaj preveriti na kolesu in kaj vzeti s seboj? Zadeva je v bistvu lahka. Za začetek potrebujete – kolo. Zadostuje navadno kolo. Najprej sami preverite: pritisk v pnevmatikah, delovanje zavor, nastavitev višine sedeža, test delovanja svetlobnih teles, preverite pritrditve blatnikov, preverite šr dodatno opremo kot so: tlačilka, rezervna zračnica, mini kolesarsko orodje, prva pomoč, veriga za zaklepanje… In ne nazadnje, uporaba zaščitne čelade za odrasle ni obvezna, je pa več kot zaželena.V primeru, da določenih stvari ne obvladate, imate zagotovo v vaši bližini lokalne kolesarske prodajalne, ki imajo tudi servis. Tam bodo z veseljem temeljito pregledali vaše kolo in po potrebi servisirali.Za začetek - Vprašanje na temo »Ali to zmorem?« Odgovor je "Da, zmorete". Kot redni bralci naše spletne strani in tiskane izdaje imate dostop do nešteto trikov in nasvetov, ki vam bodo pri tem pomagali. Vsaka pot se začne s prvim korakom je nekoč rekel modrec. To velja, vedno! In verjemite mi, pot v službo je s kolesom lepša.Kot so povedali organizatorji akcije »Pripelji srečo v službo«, rezultati raziskav so pokazali, da pridejo zaposleni na delo srečnejši in pod manjšim stresom, če se pripeljejo s kolesom. Kolesarjenje na delo je okolju prijazno, zdravo, prijetno, poceni, manj stresno in časovno bolj predvidljivo kot vožnja z osebnim avtomobilom. Ker smo si ljudje različni, so nam pomembni različni argumenti. Vsem pa nam je skupno, da si želimo biti srečni. Ker obstajajo znanstvene raziskave, ki kažejo, da so tisti, ki prihajajo na delo s kolesom srečnejši, se nam je to v imenu kampanje zdelo pomembno poudariti. To je tako lepo napisano, da ste zdaj verjetno še bolj odločeni, da res poskusite, kajne?Ampak, kaj narediti, da lahko vso svojo opremo ki jo, ali pa tudi ne nujno potrebujem v službi? Tudi za to obstaja odgovor. Kolo se lahko opremi s pomožnimi torbami, ki se montirajo na nosilcih, tudi košare, ki se poveznejo na krmilo. Pogled na vremensko napoved večer prej za dan naprej, je pravzaprav nujen, kajti le tako boste vedeli, ali potrebujete za pot še kak dodaten kos opreme, kot so na primer vetrovka in tople rokavice. Seveda, če je napovedan dež, boste verjetno še bolj prilagodljivi. Če v službi nimate tuša, potem so vlažilni robčki nujen dodatek k opremi.S seboj v torbah ali nahrbtniku prinesete tudi malico, prenosnik, … Kolo je sredstvo druženja, tudi če nekateri mislijo drugače. Poskusite – in spregledali boste.Dobili ste enostavne usmeritve k začetku lepšega preživljanja časa potovanja v službo in iz nje, na vas pa je, da jih tudi udejanjite. Če ne zaradi svojih delodajalcev, pa zaradi sebe in skrbi do lepšega in bolj čistega okolja. Še to; kdor je šel enkrat s kolesom v službo in se je pred tem resnično prilagodil vsemu napisanemu, je prav gotovo za vedno postal delavec, ki se v službo najraje pripelje s kolesom.