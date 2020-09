FOTO:Po robu 360 metrov visokega dimnika izvajala stoje in prevale

FOTO: Dunking Devils

Slovenska pot do nebes

FOTO: Dunking Devils

FOTO: Dunking Devils

Akrobacije na najvišji zgradbi v Evropi

FOTO: Dunking Devils

Svetovno znani akrobati Dunking Devils v skladu s svojim motom Obstaja ena prava smer – navzgor vedno znova premikajo meje mogočega in iščejo načine, da svoje podvige ponesejo še stopničko više.Tokrat so v sklopu projekta Vertigo bird 2020 svoje akrobacije v tehnologiji 360° ponesli visoko nad oblake na najvišjo zgradbo v Evropi – trboveljski dimnik. V okviru projekta RUK v sodelovanju z raziskovalnim laboratorijem DDTlab, Energetsko družbo Trbovlje in pin plesalcemso s pomočjo tehnologije 360° posneli edinstven video vzpona na najvišji dimnik v Evropi.Vertigo bird 2020, s katerim se bo laboratorij DDTlab predstavil na največjem mednarodnem festivalu intermedijske umetnosti na svetu Ars Elektronika, ki bo potekal od 9. do 13. septembra. Že zdaj pa vam premierno predstavljamo kratek dokumentarni film, namenjen promociji projekta na festivalu.Zasavje velja za eno manj zanimivih in za turiste privlačnih regij v Sloveniji. Večina ob omembi Zasavja verjetno pomisli na težko industrijo, ki je v regiji zagotovo pustila svoj pečat, a jo obenem tudi obogatila z znamenitostjo, ki ji ni para nikjer v Evropi. Govor je seveda o trboveljskem dimniku, ki je s svojimi 360 metri najvišja zgradba v Evropi!Na svetovni ravni ga po višini prekaša le šest dimnikov, kar še dodatno potrjuje dejstvo, da gre za edinstven arhitekturni dosežek. Dimnik so začeli graditi leta 1974 in ga dokončali dve leti kasneje, svoje poslanstvo pa je opravljal vse do konca leta 2004, ko je prenehala obratovati premogovna termoelektrarna. Danes je trboveljski dimnik v rokah Energetske družbe Trbovlje oziroma največjega proizvajalca električne energije v Sloveniji – Holdinga Slovenske elektrarne, ki je tudi omogočil vzpon na najvišjo zgradbo v Sloveniji.Čeprav ob pogledu na akrobatske vragolije skupine Dunking Devils marsikomu zastane dih, je bila varnost tudi tokrat na prvem mestu. Na vrh dimnika so fantje tako prinesli skoraj sto kilogramov opreme, ki je zajemala varovalno, plezalno in snemalno opremo. Na vrhu dimnika sta bila glavna akrobata vseskozi dvojno varovana, za dodatno varnost pa sta skrbela člana Gorske reševalne službe Jezersko.Leteči vragi so se v višave odpravili že sredi noči, po treh urah napornega vzpenjanja pa je bil njihov trud poplačan z nepozabnim sončnim vzhodom. Čeprav se je na vrh dimnika v dveh dneh povzpelo vseh 17 članov ekipe, je glavna vloga v videoposnetku pripadlain. Neustrašna akrobata sta po robu dimnika izvajala stoje in prevale, Jan pa je na vrtoglavih 360 metrih zaplapolal tudi kot človeška zastava.