Po zaroki so Pogija obiskali vampirji

Tadej Pogačar je optimističen pred svetovnim prvenstvom. FOTO: Dare Rupar

Tadej Pogačar in Urška Žigart, ko še nista bila zaročena. FOTO: Osebni Arhiv

Trasa današnjega ravninskega svetovnega prvenstva je dolga 43.3 kilometra.

Višinska razlika: 78 metrov.

Nastopilo bo samo 58 tekmovalcev.

Glavni favorit: Filippo Ganna, Itaija

Jan Tratnik danes starta ob 15:01, Tadej Pogačar pa 15:58.

je tik pred prvenstvom objavil, da se je zaročil s svojo izbranko, prav tako kolesarko, ki bo tudi nastopila na prvenstvu. In ravno, ko je potekalo njegovo najbolj romantično dejanje, zaroka, fotografiranje v parku galerije Repanšek, so se na recepciji pojavili ljubkovalno imenovani vampirji iz svetovne protidopinške organizacije.Njihovo delo je; stalno in skrbno preverjanje vseh profesionalnih kolesarjev, še posebej pa najboljših. Odvzem vzorcev za potrebe dopinške kontrole izvajajo pooblaščeni delegati za odvzem vzorcev za kontrolo dopinga. Odvzemi se lahko izvajajo na samem tekmovanju, na treningu oziroma kadarkoli brez predhodne napovedi. Vzorec, ki ga pooblaščeni delegat odvzame po standardiziranem postopku, se pošlje v akreditirani laboratorij za kontrolo dopinga. Samo na osnovi rezultatov, pridobljenih v akreditiranih laboratorijih, se lahko vodijo postopki, ki na koncu lahko privedejo do kaznovanja.Profesionalni kolesarji so zavezani stalno in sproti obveščati, za vsak dan posebej, kje bodo. Če tega ne storijo, se šteje, da nekaj skrivajo oz. so kar dopingirani. Tadej je test opravil, Urška je počakala in romantični večer se je lahko nadaljeval. Zanimivo, da je bil na isti zabavi tudi, ki bo tudi nastopil v naslednjo nedeljo, a so ga vampirji spregledali. Obstaja možnost, da so ga pričakali naslednji dan, ker so, kot kaže imeli slovensko racijo.»Imaš le eno življenje in ona je moja. Sanje so se uresničile in rekla je da,» je Pogačar zapisal na Instagramu, Žigartova pa je ob fotografijah para in zaročnega prstana izbrancu sporočila: »Večnost s tabo se zdi prekratka.«Danes se v Belgiji začenja 94. svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. ​inbosta prva Slovenca, ki bosta letos štartala na svetovnem prvenstvu v kronometru. Seveda pogrešamo olimpijskega prvaka v tej discipliniki pa se je posvetil le zadnji dirki na prvenstvu, ki pa bo v naslednjo nedeljo.Mesti Brugge in Leuven bosta gostili 94. izdajo SP na 100. obletnico prve izvedbe v danskem Koebenhavnu. Na prvenstvu bo skupaj nastopilo 22 Slovencev, največ oči pa bo uprtih v zmagovalca Toura in Vuelte, Pogačarja in Rogliča.