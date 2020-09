FOTO:Pogačar in Roglič na sprejemu pri italijanskem županu

Veličasten sprejem dvakrat drugega na Touru Preberite še:

Imola – Letošnja kolesarska sezona je povsem izven svojega koledarja, le svetovno prvenstvo je v okvirju načrtovanega datuma, le da se ne dogaja v prvotno načrtovani Švici, ampak v italijanski Imoli. Prvenstvo je zelo okrnjeno, saj bomo videli samo preizkušnje elitnih kolesark in elitnih kolesarjev, mlajše kategorije letos zaradi koronavirusa ne bodo imeli svetovnega prvenstva.Slovensko moško reprezentanco vodi selektor. Za nedeljsko dirko je izbral:ininter selektorja Hauptmana je danes sprejel župan mesta Cesenatico Matteo Gozzoli. Slovenska kolesarka hiša je namreč prav v tem mestu, v hotelu Terrabici. Cesenatico je italijansko obmorsko mesto v pokrajini Forli-Cesena, v deželi Emilija-Romanja, približno 30 km, južno od Ravene, v kolesarskem svetu je to mesto najbolj znano v povezavi zsaj je pokopan prav v tem mestu.Dežela Emilija-Romanja je eno izmed najbolj kolesarskih predelov v Italiji, če je je v tej državi sploh možna taka opredelitev. V zadnjih nekaj letih so naredili izjemen premik na področju kolesarskega turizma, kar smo večkrat doživeli tudi Slovenci.je kolesarski in turistični delavec na tem področju, ki je v Sloveniji spletel veliko kolesarsko mrežo, v katero je ujel že marsikaterega ljubitelja kolesarjenja in jim predstavil ta zares čudovit del kolesarske Italije. Danes so vse to predstavili tudi Pogačarju in Rogliču, ter bili izredno veseli, da sta se odzvala povabilu župana, čeprav ju jutri čaka dirka leta, svetovno prvenstvo.