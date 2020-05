Poganjalček – da ali ne

Ne gre samo za vožnjo v breg Preberite še:

Poganjalec, vendar ni kolo

In potem pride pamet na plan in pove, da tudi poganjalci niso najboljša izbira za »predkolo«, za učenje vožnje s kolesom. Zakaj? FOTO: Shutterstock

Lesen poganjalec s površinio za risanje s kredami, je prejemnik številnih nagrad. FOTO: Arhiv Proizvajalca

Zakaj je dobro, da otrok kolesari:

Se otroci res največkrat sami naučijo voziti kolo? Napak, zelo redki so taki primeri, ko staršu ni bilo treba kriviti hrbtenice. Več otrok se sami naučijo pisati, kot pa voziti kolo.Ne bomo razlagali, kako se lotiti poučevanja otrok, da bi hitro znali obračati pedala. Raje se lotimo, kako otroka sploh spoznati s kolesom. No, to pa sploh ni težko, saj enega prvih pripomočkov, ki jih namenimo otroku je ravno kolo.Plastični tricikel z levjo glavo, kot zvoncem na balanci in košarIcama spredaj ter zadaj in seveda obvezno palico na repu, vodilo, volan ali balanca, s pomočjo katere starš viža namesto otroka. Nogi sta že na pedalih, ki so vpeti na sprednjem kolesu, vendar otrok takrat še ne ve, da sta to pedalki temveč zgolj podstavek za nogi. Pa še tega ne ve…Ni dolgo tega, ko pri nas tega sploh nismo poznali. Tricikel je bil zakon, ki ga je nadgradilo kolo z dvema pomožnima kolescema. Poganjalec? Najprej smrtno nevaren, potem neverjetno okoren (za otroka) in na koncu najboljša igrača na svetu. Pred kratkim sem videl tudi tak model po katerem lahko s kredo rišeš in brišeš in rišeš… Krasna zadeva!Prednost poganjalčka je v tem, da se otrok, če se, že zelo zgodaj spozna z ravnotežjem. Najprej se plazi, potem shodi in naslednji uspeh je obdržati se na sedežu poganjalca. Vsem otrokom to ne uspe. Veliko otrok ne sprejme poganjalca, bojijo se ga, ker so pri prvem stiku s tem čudom doživeli strah. Krivi smo pa mi starši, seveda. Ko otroku predstavimo poganjalca, moramo biti res dobre volje.Škoda, da ne obstajajo več poganjalci za odrasle, da bi lahko otroku v živo pokazali, kako se na tem uživa, kajti starši smo pri takih opravilih vedno za zgled. Ampak, če otrok ne vidi starša na poganjalcu, kako naj ve, kako se stvari streže? Pogleda sosedovega mulca, prijateljčka iz zgornjega nadstropja, sosednje hiše. Starši smo vedno krivi za vse. Če je otrok žerjavica na dveh nogah, potemtakem se mu bo mudilo na drugi konec ulice in bo zanj poganjalec več kot krasen pripomoček na poti k osamosvojitvi.Otroška kolesa s pomožnima kolescema so še vedno živa. Marketingarji poganjalcev so ta kolesa označili kot uničevalce otroških hrbtenic. Vemo, da se otrok pri vožnji s pomožnima kolescema nagiba levo ali na desno stran. Vemo kako je to videti. Glava hoče naravnost, eno kolesce je nižje od drugega, ker enostavno ne moreta biti v vodnem merilu, zato je hrbet zvit ali na levo ali na desno.Celo večnost je veljalo, da so pomožna kolesca najboljši vaditelj. Potem se je pojavil poganjalec, praprapra vnuk. Saj vemo kdo jein njegova »laufmašina«, tip je izumil bicikel, pozabil pa na pedala! Torej ne moremo govoriti o biciklu, ker bicikel ima pedali, prej o dvokolesu, ki ima dve kolesi, ima tudi balanco, a nima pedal.In potem pride pamet na plan in pove, da tudi poganjalci niso najboljša izbira za »predkolo«, za učenje vožnje s kolesom. Zakaj? Zato, ker otrok poganjalca sploh ne razume kot kolesa, ampak zgolj kot igračo s pomočjo katere se hitreje oddaljuje od starša. In nekega dne, ko pride čas, da presedla na kolo, je otrok zbegan, ker mora kolo poganjati s pomočjo dveh pedal. To je pa novica, ki je ni pričakoval. In potem pride strah in otrok se ga boji in… Oče mora v garažo po pomožna kolesca, ki jih je še on gulil pred leti. In smo spet na začetku evolucije otroka kolesarja…• krepi srce,• krepi mišice predvsem spodnjega dela telesa,• izboljšuje koordinacijo,• izboljšuje samopodobo in duševno stabilnost,• izboljšuje imunski sistem