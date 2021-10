Pohod po poti Alpe Adria Trail povezal udeležence treh dežel

Tradicionalno se enkrat letno na pohodu po eni izmed etap mednarodne daljinske pohodniške poti Alpe Adria Trail zberejo udeleženci z avstrijske Koroške, italijanske Furlanije Julijske krajine in Slovenije. Preteklo soboto je pot vodila po 35. etapi od italijanskih Trebč do Lipice.

Na sončno soboto, se je na čezmejni, 35. kraški etapi mednarodne poti Alpe Adria Trail, zbralo približno 150 udeležencev iz Avstrije, Italije in Slovenije, ki so na 10 kilometrskem vodenem pohodu spoznavali čezmejni kraški prostor, okuse kraške kulinarike in kulture.

Pohodnike je iz Trebč vodila pot do vasice Gropada, mimo Bazovice vse do italijansko-slovenske meje, v Živi muzej Krasa. Tu so jih na prostrani kraški gmajni pričakali ponudniki lokalnih dobrot z obeh strani meje, vzdušje pa je popestril akustični glasbeni nastop. Pot so nadaljevali proti »magični točki« 35. etape, v Kobilarno Lipica, kjer so si ogledali kulturni biser Slovenije in se okrepčali na grajskih vrtovih. Udeleženci so bili z dogodkom izjemno zadovoljni in so dan zaključili v čudovitem vzdušju, ki je bil tudi priložnost za izmenjavo izkušenj ponudnikov, vključenih v projekt.

Pohodniški dogodek na poti Alpe Adria Trail, ki ga vsako leto pripravi ena izmed dežel – avstrijska Koroška, Slovenija ali Furlanija-Julijska krajina, predstavlja odlično priložnost za mednarodno povezovanje turističnih in s turizmom povezanih deležnikov ter promocijo, ne samo daljinske poti Alpe Adria Trail, temveč tudi območja, ki dogodek gosti.

Po območju Krasa, poleg 35., poteka še 36. etapa, slednji sta, zaradi mile kraške klime, primerni za pohodništvo vse leto. Sicer pa daljinska pot Alpe Adria Trail, pot treh dežel, vodi od Velikega Kleka do Jadranskega morja in je zaradi svoje raznolikosti, kulturne dediščine in naravnih lepot ena najbolj prepoznavnih evropskih pešpoti, z dolžino 750 kilometrov in 43 etapami. Uspešno sodelovanje Slovenske turistične organizacije, avstrijske Kärntner Werbung in italijanske Friuli Venezia Giulia bo prihodnje leto obeležilo 10 let.