FOTO:Pohodniški čevlji iz tržiške delavnice

Gorniški čevlji Kanin

Zaradi uporabe najnovejših tehnologij nam zagotavljajo optimalen oprijem s podlago na suhih in mokrih terenih. Foto: arhiv Delo

Pohodni čevlji Stol

Dobra vodoodporna zaščita se je na testu pokazala pri hoji po mokrih travah in prečenju potoka. Foto: arhiv Delo

Pohodni čevlji Kofce

Čevelj je pokazal svojo odliko – poleg stabilnosti je robustnost v spodnjem delu nudila izredno zaščito noge, posledično pa tudi čevlja samega. Foto: arhiv Delo

Bosonoga obutev Contact S1

Tudi pohodni model Stol ima odličen oprijem podplata s podlago, hkrati pa najnovejša tehnologija Vibram nevtralizira vibracije med hojo. Foto: arhiv Delo

Testni komentar, vsi modeli

Pohodni čevljiiz zibelke slovenskega čevljarstva. Obutev je prostorna, barvita, zračna in trpežna.Tokrat sva se v hribe podala v pohodni obutvi slovenskega proizvajalca. Preizkusila sva dva para visokih planinskih čevljev, model nizke pohodne obutve in bosonogo obutev za po turi ali prosti čas.Proizvajalec namenja največjo pozornost uporabi naravnih materialov, ki zagotavljajo odlično zračnost, kar še kako občutimo na daljših turah. Tudi podplatje iz najvišjega kakovostnega razreda – iz popolnoma nove generacije profesionalnih podplatov.Vsi čevlji so izredno kakovostni, udobni in privlačnega videza! Test je potekal na območju Karavank. Iskala sva vse tipe terenov, ki jih srečujemo v našem gorskem svetu: od gozdnih stezic, mokrih trav in skal, prečenja potokov do zahtevnejših skalnih skokov, opremljenih z jeklenicami. Oprijem podplata sva preizkusila tudi z lažjim plezanjem po suhih in mokrih skalah.Visoki čevlji Kanin že na zunaj kažejo izredno tehnično izpopolnjenost. Že pri obuvanju sva začutila izredno udobje, ki ga dajejo naravni materiali in dobra tehnologija zavezovanja vezalk. Ta zagotavlja dober in udoben oprijem čevlja z nogo. Stabilnost sva preizkusila s hitrejšim sestopom po zahtevnejšem terenu. Čevelj je pokazal svojo odliko – poleg stabilnosti je robustnost v spodnjem delu nudila izredno zaščito noge, posledično pa tudi čevlja samega. Ojačitve so v predelu gležnja in na sprednjem delu stopala. Te preprečujejo poškodbe pri stiku z ostro skalo.Spodnji del čevlja, takoj nad podplatom, je oblečen v gumo Vibram, kar zagotavlja dodatno zaščito pred vdiranjem vode v čevelj. Dobra vodoodporna zaščita se je na testu pokazala pri hoji po mokrih travah in prečenju potoka.Vodoodpornost zagotavljajo zgornje usnje, podloga iz zračne mrežice in vodoodporna membrana. Čevlji so zato primerni tudi za hojo po snegu ali v mokrih razmerah.Podplatomogoča odličen oprijem na zahtevnem terenu. Preizkusila sva ga med hojo po strmem terenu in med lažjim plezanjem po zavarovani poti in skalnatem terenu.Proizvajalec izdela čevlje Kanin tudi individualno prilagojene izmeram naših nog in z možnostjo pritrditve polavtomatskih derez. Za to je treba obiskati trgovino in tam izmeriti stopala!Pri tem polvisokem modelu sta nama takoj padla v oči lep dizajn in lahkotnost. Čevelj je namenjen predvsem lažjemu pohodništvu. Tudi model Stol je takoj nad podplatom oblečen v gumo, s čimer nam zagotavlja dobro zaščito tako pred vodo kot ostrimi skalnimi robovi. Dodatno vodoodpornost zagotavlja naravno vodoodporno usnje.Med hojo je bilo čutiti odlično zračnost zaradi najkakovostnejših in pretežno naravnih materialov. Čevelj je zato primeren tudi za celodnevno pohajkovanje po hribih.Tudi pohodni modelima odličen oprijem podplata s podlago, hkrati pa najnovejša tehnologija Vibram nevtralizira vibracije med hojo. Proizvajalec ga ponuja v polovičnih številkah, kar zagotavlja dobro prileganje nogi!Za hojo po manj zahtevnih poteh sva preizkusila model Proalp Kofce. Gre za nizek model čevljev, primernih tudi za prosti čas. Prav tako je iz kakovostnih, pretežno naravnih materialov, podplat pa iz visokokakovostnega vibrama.Po testni turi sva se preobula v bosonogo obutev Contact S1. Minimalističen podplat nam omogoča maksimalen stik stopala s terenom, kar nas vrača k naravni bosonogi hoji, ki je je dandanes gotovo premalo.Zgornji del čevlja je sestavljen iz najboljšega mehkega usnja, ki zagotavlja zračnost. Stopalni vložek, ki naju je najbolj navdušil, pa je narejen iz pravega volnenega filca. Podplat je iz vulkanizirane gume in daje zadosten oprijem – preizkušeno tudi na mokri podlagi.S čevljem krepimo stopalne mišice, prek njih mišice nog, hrbtenico in celotno telo.Celodnevni potep po Karavankah naju je prepričal o kakovosti testnih modelov. Vsi so se izkazali za odlične glede na svojo namembnost. Na izdelkih so vidni dolgoletne izkušnje in strokovno znanje proizvajalca, saj so prav vsi zelo udobni, zračni in dobro zaščiteni. Zaradi uporabe najnovejših tehnologij nam zagotavljajo optimalen oprijem s podlago na suhih in mokrih terenih.Najboljši podatek o kakovosti pohodne obutve nam dajo naše noge.Najine po opravljeni celodnevni turi niso bile mokre, ožuljene ali poškodovane zaradi udarcev ali zdrsa. Glede na dolgoletne izkušnje s testiranjem pohodne obutve lahko rečeva, da so vsi modeli povsem primerljivi z drugimi priznanimi proizvajalci gorniške obutve.Prav vse modele, tudi bosonoge, proizvajalec izdela po merah vaših stopal in vaših željah.Objava ni bila naročena ali plačana, izbor je nastal v uredništvu.Klemen Dolenc, vodja Poletovih testov pohodne in tekaške obutve, in Jure Vajs, alpinist in gorski reševalec